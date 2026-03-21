Фото: Національна поліція України

19 березня у Слов’янську невідомий застрелив старшого дільничного офіцера поліції Олега Захаренка. Правоохоронці встановили особу підозрюваного — ним може бути раніше судимий місцевий мешканець. Зараз чоловіка розшукують.

Про це повідомляє Національна поліція України.

“Прикмети нападника: на вигляд 45-50 років, зріст близько 178-180 см, повної статури, волосся темне з сивиною.

Був одягнений у військову камуфляжну форму, мав при собі чорний рюкзак”, — йдеться у повідомленні поліції.

Поліція закликає людей, які можуть знати інформацію про місцеперебування підозрюваного, розповісти про це за телефоном:

(095)291-98-52,

(050)668-31-70,

102.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи та криміналісти.

Нагадаємо, 19 березня близько 11:30 у Слов’янську наряд поліції зупинив чоловіка для перевірки документів. У відповідь на вимоги правоохоронців він відкрив вогонь із вогнепальної зброї. Від отриманих поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер відділу №4 Краматорського районного управління поліції.

Раніше ми розповідали, що через російський авіаудар по Дружківці 2 березня загинув капітан поліції Олексій Кривенко.