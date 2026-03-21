Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
19 березня у Слов’янську невідомий застрелив старшого дільничного офіцера поліції Олега Захаренка. Правоохоронці встановили особу підозрюваного — ним може бути раніше судимий місцевий мешканець. Зараз чоловіка розшукують.
Про це повідомляє Національна поліція України.
“Прикмети нападника: на вигляд 45-50 років, зріст близько 178-180 см, повної статури, волосся темне з сивиною.
Був одягнений у військову камуфляжну форму, мав при собі чорний рюкзак”, — йдеться у повідомленні поліції.
Поліція закликає людей, які можуть знати інформацію про місцеперебування підозрюваного, розповісти про це за телефоном:
На місці події працюють слідчо-оперативні групи та криміналісти.
Нагадаємо, 19 березня близько 11:30 у Слов’янську наряд поліції зупинив чоловіка для перевірки документів. У відповідь на вимоги правоохоронців він відкрив вогонь із вогнепальної зброї. Від отриманих поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер відділу №4 Краматорського районного управління поліції.
