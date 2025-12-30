Миколаївська громада на мапі. Скриншот із deepstatemap

У Миколаївській громаді на Донеччині нині проживають близько 5 600 людей разом із переселенцями. До повномасштабного вторгнення тут мешкали понад 21 600. В деяких селах залишається по кілька мешканців.

Про ситуацію в громаді Вільному Радіо повідомив голова МВА Володимир Проскунін

За його словами, в громаді складна безпекова ситуація, населені пункти часто атакують безпілотники, в тому числі і на оптоволокні, а також літають розвідувальні БПЛА фактично в усіх населених пунктах, включно з Миколаївкою.

“Найбільш проблемними залишаються населені пункти Малинівського та Рай-Олександрівського старостинських округів — частина з них віднесена до територій активних бойових дій. Складною є також ситуація в Донецькому, Карлівці та Райгородку, однак послуги там ще надають”, — розповідає Володимир Проскунін.

У багатьох селах залишилося до двох десятків людей в кожному. Зокрема у Юрківці залишилась одна людина, в Першомар’ївці — 5 людей, в Тихонівці — 11, Пискунівці — 15, Стародубівці — 16. Від пів сотні до сотні жителів залишається в Оріхуватці, Рай-Олександрівці, Селезнівці, Малинівці. А у Васютинському немає жодного жителя,

У громаді продовжують працювати комунальні підприємства — вони надають послуги з водопостачання, водовідведення та вивозу сміття.

“Проблеми зі звʼязком існують по усім переліченим населеним пунктам, крім Райгородка оскільки пошкоджено вежі й ретранслятори.У більшості перелічених населених пунктів він відсутній або працює з перебоями через пошкоджені вежі та ретранслятори. Стабільний зв’язок наразі зберігається лише у Райгородку”, — зазначає голова МВА Володимир Проскунін.

