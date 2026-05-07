Влада Мирнограда почала приймати заявки на одноразову підтримку для прийомних сімей та дитячих будинків такого типу, які евакуювалися за межі громади до більш безпечних регіонів. Вони можуть отримати до 5 тисяч гривень на облаштування домівок. Які документи потрібні та куди з ними звертатися — читайте далі.

Про ініціативу повідомили у Мирноградській МВА.

Допомога для сімейних форм виховання із Мирноградської громади у 2026-му: як отримати

Матеріально-технічну підтримку надаватимуть для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, які виїхали за межі Мирноградської громади до більш безпечних областей України. Одноразову допомогу — 5 тисяч гривень — виплачуватимуть на кожну:

дитину до 18 років;

молодь до 23 років без власної сім’ї, які навчаються очно (денна або дуальна форма) у будь-якому закладі освіти — від школи до університету, або перебувають між етапами навчання не довше ніж 4 місяці.

Підтримку надаватимуть незалежно від середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Використати її можна на облаштування домівки.

Які документи потрібні та куди їх подавати

Для отримання допомоги один із прийомних батьків або батьків-вихователів має написати заяву, приклад якої можна знайти за цим посиланням. Також до неї потрібен пакет таких документів:

паспорта громадянина України;

картка платника податків;

витяг про місце проживання з реєстру територіальної громади, сформований не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня подання заяви;

довідку про взяття на облік ВПО;

рішення або розпорядження органу влади про надання дитині статусу сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

рішення або розпорядження про створення прийомної сім’ї / ДБСТ та влаштування дітей;

рішення або розпорядження про поповнення сім’ї новими дітьми;

довіреність на представлення інтересів дитини (за потреби);

соціальний паспорт прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу;

свідоцтво про народження (для дітей від 14 років — також копія паспорта);

довідки/інформації про навчання дітей;

довідки про реквізити розрахункового рахунку, відкритого в банку (ІВАN).

Заяву та зазначені вище документи можна подати особисто — з оригіналами та копіями — за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, кабінет 106. Також документи можна надіслати поштою за такою ж адресою (індекс 49001). Перед цим необхідно засвідчити папери власноруч — “Згідно з оригіналом”, підпис, ім’я, прізвище, дата.

Окрім цього, у Мирноградській МВА надають консультації щодо оформлення такої підтримки за цими номерами:

+38 (066) 578-10-07 — Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради;

— Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради; +38 (095) 212-41-42 — Служба у справах дітей Виконавчого комітету Мирноградської міської ради.

Нагадаємо, у 2026 році в Мирноградській громаді затвердили три соціальні програми, за якими передбачили нові види допомоги жителям. Загалом на їхню виплату з місцевого бюджету попередньо виділили понад 5,9 мільйона гривень.