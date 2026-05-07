Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Влада Мирнограда почала приймати заявки на одноразову підтримку для прийомних сімей та дитячих будинків такого типу, які евакуювалися за межі громади до більш безпечних регіонів. Вони можуть отримати до 5 тисяч гривень на облаштування домівок. Які документи потрібні та куди з ними звертатися — читайте далі.
Про ініціативу повідомили у Мирноградській МВА.
Матеріально-технічну підтримку надаватимуть для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, які виїхали за межі Мирноградської громади до більш безпечних областей України. Одноразову допомогу — 5 тисяч гривень — виплачуватимуть на кожну:
Підтримку надаватимуть незалежно від середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Використати її можна на облаштування домівки.
Для отримання допомоги один із прийомних батьків або батьків-вихователів має написати заяву, приклад якої можна знайти за цим посиланням. Також до неї потрібен пакет таких документів:
Заяву та зазначені вище документи можна подати особисто — з оригіналами та копіями — за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, кабінет 106. Також документи можна надіслати поштою за такою ж адресою (індекс 49001). Перед цим необхідно засвідчити папери власноруч — “Згідно з оригіналом”, підпис, ім’я, прізвище, дата.
Окрім цього, у Мирноградській МВА надають консультації щодо оформлення такої підтримки за цими номерами:
Нагадаємо, у 2026 році в Мирноградській громаді затвердили три соціальні програми, за якими передбачили нові види допомоги жителям. Загалом на їхню виплату з місцевого бюджету попередньо виділили понад 5,9 мільйона гривень.