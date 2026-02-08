Росіянам поки не вдається прорватися до Лимана, — Угруповання обʼєднаних сил

Лиман на мапі аналітиків. Фото: DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

На початок лютого 2026-го війська країни-агресорки не можуть прорватися до Лимана на півночі Донецької області. Окупанти намагаються проникнути до міста малими піхотними групами, однак на підходах їх нищать українські військові. Населений пункт залишається для загарбників однією з ключових цілей в регіоні.

Про це розповів речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, окупанти намагаються просунутися в напрямку Лимана подібними маршрутами, які аналітики відзначають на своїх мапах “сірою зоною”. Наразі росіянам не вдається прорватися до міста: його оборону “добре тримають” українські військові.

“Росіяни намагаються активно долізти до Лимана малими групами. Для них це критично важливо. Вони постійно проводять атаки, там є достатня кількість сконцентрованої живої сили для того, щоб ці атаки проводити постійно. З іншого, вони ж постійно і знищуються на підступах до міста”, — сказав Віктор Трегубов.

Раніше у Генштабі ЗСУ зазначали, що на Лиманському напрямку за минулу добу зафіксували 20 штурмів російської армії. Окупанти атакували поблизу Копанок, Середнього, Новоселівки, Шандриголового, Ставків та Зарічного.

“Те, що ви бачите витягнуте в зоні “сіряка” — це фактично маршрути, по яких росіяни постійно намагаються проникати до міста, так чи інакше використовуючи якісь елементи місцевості, які б рятували їх від українських дронів. Станом на зараз їм не вдається безпосередньо увірватися в місто, його добре тримають. Але слід очікувати, що вони будуть робити це завзято та постійно, бо воно для них просто занадто важливе”, — пояснив речник.

Українські військові вже пояснювали, що окупанти прагнуть захопити Лиман, аби створити плацдарм для просування на Слов’янськ. Також вони можуть використовувати залізничну інфраструктуру міста.

Нагадаємо, втрати військ країни-агресорки поблизу Лимана перевищують Сили оборони у понад 6 разів. На деяких відтинках — у зоні відповідальності Третього армійського корпусу — таке співвідношення сягає 1 до 12.