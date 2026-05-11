Росіяни активізували удари “Молніями” на Лиманському напрямку після оголошення “перемирʼя”, — 66 ОМБр

Дрон "Молнія". Ілюстративне фото: з російських джерел

З моменту оголошеного Росією “перемирʼя” — з 8 по 10 травня — окупанти посилили атаки на позиції ЗСУ ударними дронами типу “Молнія”. Збільшення їхньої кількості фіксують, зокрема на Лиманському напрямку. Загарбники не дотримуються “режиму тиші”.

Про це заявив речник 66 ОМБр імені Князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, у смузі відповідальності бригади запровадженого на 8-10 травня “режиму тиші” фактично не було. Російські війська продовжили обстрілювати позиції українських військових артилерією, FPV-дронами, а найбільш активно — ударними крилами типу “Молнія”.

“Цікавий момент: останні тижні їхня активність спала, але саме в дні так званого припинення вогню відчутно активізувалася, навіть на ще вищому рівні. Складається відчуття, що противник наче спеціально зберігав свої “крила” саме для цих днів”, — каже Денисюк.

Він уточнив, що “Молнія” — один з основних ударних БпЛА військ країни-агресорки. Він має боєголовку вагою 10 кілограмів, а дальність польоту становить близько 50 кілометрів й може перебувати в повітрі 30 хвилин, раніше розповідав радник міністра оборони Сергій Флеш. Орієнтовна вартість такого безпілотника — близько 1600 доларів, що робить його одним із найдешевших у своєму класі.

Зі слів речника 66 бригади, вони діяли дзеркально, аби не дозволити окупантам накопичити піхоту. Загалом загарбники намагалися підвести своїх штурмовиків ближче до позицій Сил оборони, аби після закінчення “режиму тиші” продовжити наступ.

“Це вже традиція для російських військ — четверте так зване припинення вогню за крайні два роки та вчетверте противник намагається використати цей режим тиші, щоб затягнути свої резерви, накопичити особовий склад на передньому краї”, — резюмував Денисюк.

Нагадаємо, українські військові на Лиманському напрямку не фіксували режиму тиші від початку доби 6 травня: росіяни й надалі штурмували позиції Сил оборони й масовано застосовували дрони. На напрямку активізувався російський підрозділ безпілотних систем “Рубікон”.