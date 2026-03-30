Росіяни атакували Словʼянськ 30 березня: під удар потрапив єдиний пологовий на Донеччині, є поранений

Наслідки російської атаки на Словʼянськ 30 березня 2026-го. Фото: Словʼянська МВА

30 березня війська країни-агресорки атакували прифронтовий Словʼянськ авіабомбами. Під удар потрапив єдиний пологовий будинок на Донеччині — там ніхто не постраждав. Окупанти руйнували й іншу інфраструктуру. Попередньо, через обстріл зазнала поранень одна людина.

Про це повідомили у Словʼянській МВА.

За їхніми даними, близько 11:50 росіяни атакували Словʼянськ КАБами. Під удар потрапила центральна частина населеного пункту.

Серед пошкоджених будівель — єдиний на Донеччині пологовий будинок. Також окупанти зруйнували навчальний заклад. Під ударом були й багатоповерхівки та адміністративні установи.

“На щастя, ні малеча, ні породіллі, ні медперсонал закладу не постраждали”, — написали у відомстві.

Нині відомо, що через атаку на Словʼянськ 30 березня поранень дістала одна людина — 42-річний чоловік. Йому надають допомогу.

Нагадаємо, 1662 атаки по підконтрольній частині Донецької області зафіксувала поліція за добу 29 березня. Найбільше жертв у минулу неділю було в Краматорську: по місту били з авіації, там загинули троє цивільних, зокрема дитина, поранені ще 16 людей.