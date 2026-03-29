Обстріл Словʼянська 29 березня: є поранений

Наслідки російської атаки на Словʼянськ 29 березня 2026-го. Фото: Словʼянська МВА

Зранку 29 березня російські війська вдарили по Словʼянську безпілотниками. Через цю атаку поранень дістав місцевий житель. Також у місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Словʼянської МВА Вадим Лях.

За його даними, вранці 29 березня війська країни-агресорки атакували центральну частину міста безпілотниками — влучання були в будівлю готелю та дорожнє покриття. Загалом руйнувань зазнали чотири багатоповерхівки та три автівки.

Крім того, через обстріл дістав поранень місцевий житель. Його ушпиталили та надають допомогу, уточнив голова Словʼянської МВА.

Нагадаємо, з’явилися супутникові знімки, на яких видно, що російські окупанти активно будують на території Донецького аеропорту гаражі для зберігання безпілотників. На кадрах від 14 березня 2026 року можна побачити не лише вже збудовані споруди, а й будівельну техніку.