Росіяни атакували з авіації Словʼянськ 23 липня: є поранені

Наслідки російської атаки на Словʼянськ 23 липня 2026-го. Фото: Словʼянська МВА

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23 липня війська країни-агресорки атакували Словʼянськ з авіації. Внаслідок удару поранень дістали щонайменше десять людей. У місті фіксують руйнування інфраструктури.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Війська країни-агресорки атакували Словʼянськ двома авіабомбами — це сталося близько 15:40, уточнили у військовій адміністрації. Внаслідок атаки зазнали поранень щонайменше десятеро людей віком від 36 до 82 років.

У місті також фіксують руйнування семи багатоповерхівок. На місці працюють усі відповідальні служби.

“Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Росіяни знову свідомо вдарили по житлових кварталах. Вони полюють на мирних людей і намагаються перетворити звичайне життя на постійний страх”, — написав посадовець.

Нагадаємо, 22 липня поліція зафіксувала ще 1 129 атак з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області. Під вогнем вкотре опинилася не лише лінія фронту, а й житлові квартали регіону. Попри зафіксовані влучання у дев’яти населених пунктах, попередньо, обійшлося без загиблих серед цивільного населення. Втім, п’ятеро мешканців не змогли уникнути поранень.