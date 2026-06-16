Росіяни двічі атакували Словʼянську громаду 16 червня: є поранений

Наслідки російської атаки у Словʼянській громаді 16 червня. Фото: Словʼянська МВА

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16 червня війська країни-агресорки двічі атакували Словʼянську громаду. Через один з ударів дістав поранень місцевий житель. Його госпіталізували.

Про це повідомили у Словʼянській МВА.

За їхніми даними, у селищі Билбасівка російський БпЛА “Гербера” пошкодив приватний будинок. Також на автодорозі на околицях Словʼянська дрон влучив в асфальтове покриття.

Через одну з атак дістав поранення 29-річний чоловік. Його госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, за 15 червня поліція зафіксувала 1 198 атак по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Попередньо, обійшлося без загибелі та поранення цивільних мешканців, проте у регіоні фіксують нові руйнування. Ситуація на фронті водночас залишалась активною: російські військові проводили атаки на більшості напрямків фронту.