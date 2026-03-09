Росіяни, ймовірно, готуються до масованого штурму на Словʼянському напрямку: що відомо

Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб

На тлі покращення погоди росіяни активізували спроби просочитися малими групами на Словʼянському напрямку. Ймовірно, вони готують плацдарм для майбутніх штурмів — вже накопичують мобільну техніку для посилення натиску.

Про це розповів начальник відділення комунікацій 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади Володимир Голягін в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, росіяни не полишають спроб проникнути малими групами у міжпозиційний простір, намагаючись створити плацдарм для майбутніх штурмів. На думку оборонця, інтенсивність таких спроб може зрости, зокрема шляхом збільшення кількості особового складу. Також окупанти можуть почати використовувати бронетехніку, аби доставляти військових до передових рубежів.

“Також ми очікуємо більш посилення такого натиску, більшої кількості особової склади. І навіть в деяких моментах ми передбачаємо, що буде йти та важка броньована техніка, для того, щоб доставити особовий склад до певних позицій”, — розповів Голягін.

Він уточнив, що взимку загарбники використовували замерзле річище Сіверського Дінця як тимчасову переправу, а нині ж переходи здійснюють на човнах. За останній час українські підрозділи знищили два такі плавзасоби.

“Вся річка, все, що вздовж річки Сіверський Донець, контролюється нашою аеророзвідкою. Якщо це говорити про нас, так само ми розуміємо, що ворог постійно пильнує, і, відповідно, ми так само не можемо здійснити якусь переправу через річку”, — сказав речник.

Крім того, російські війська збільшили кількість БпЛА, зокрема намагаються використовувати гексакоптери. Однак протягом останніх трьох тижнів українські сили збили п’ять таких дронів, після чого окупанти менше почали їх запускати.

Також війська країни-агресорки стягують мотоцикли, квадроцикли, легкоброньовану техніку та автотранспорт. На думку оборонців, це може свідчити про підготовку до масованого штурму саме силами мобільних груп, зауважив Володимир Голягін.

Нагадаємо, на дорозі через Кутову балку в Краматорську встановили попереджувальні знаки про небезпеку російських FPV-дронів. Таблички розміщені на обох кінцях ділянки, яка з’єднує мікрорайони “Даманський” та “Лазурний”. Водіям рекомендують уникати цього маршруту та обирати альтернативні шляхи.