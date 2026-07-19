Росіяни масовано атакували Київ балістикою 19 липня, у пʼятих районах — влучання: що відомо про загиблих та поранених

Наслідки російської атаки у Києві 19 липня. Фото: ДСНС

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У ніч проти 19 липня війська країни-агресорки атакували Київ та область десятками ракет, зокрема балістичними. В українській столиці фіксували влучання у пʼяти районах — є загибла та поранені люди. На місцях фіксують руйнування домівок та автівок. Більше про це — читайте далі.

Російська атака на Київ 19 липня: що відомо

Станом на ранок 19 липня кількість жертв російської атаки на Київ становить 16 людей, з яких одна — загибла 89-річна жінка, розповіли у поліції Києва. Також поранень зазнали 15 місцевих жителів: 10 чоловіків та 5 жінок. 9 людей госпіталізували, 6 — медичну допомогу надали амбулаторно або на місці.

“Серед госпіталізованих 3 пацієнти перебувають у тяжкому стані, 6 у стані середньої тяжкості. Переважно у постраждалих діагностовано осколкові та різані поранення, вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та акубаротравми”, — повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан.

Окрім цього, наслідки ударів загарбників фіксували у пʼяти районах столиці — пожежі та руйнування: