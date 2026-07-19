Росіяни масовано атакували Київ балістикою 19 липня, у пʼятих районах — влучання: що відомо про загиблих та поранених

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У ніч проти 19 липня війська країни-агресорки атакували Київ та область десятками ракет, зокрема балістичними. В українській столиці фіксували влучання у пʼяти районах — є загибла та поранені люди. На місцях фіксують руйнування домівок та автівок. Більше про це — читайте далі.
Станом на ранок 19 липня кількість жертв російської атаки на Київ становить 16 людей, з яких одна — загибла 89-річна жінка, розповіли у поліції Києва. Також поранень зазнали 15 місцевих жителів: 10 чоловіків та 5 жінок. 9 людей госпіталізували, 6 — медичну допомогу надали амбулаторно або на місці.
“Серед госпіталізованих 3 пацієнти перебувають у тяжкому стані, 6 у стані середньої тяжкості. Переважно у постраждалих діагностовано осколкові та різані поранення, вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та акубаротравми”, — повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан.
Окрім цього, наслідки ударів загарбників фіксували у пʼяти районах столиці — пожежі та руйнування:
У Соломʼянському районі також зафіксували влучання на території нежитлової забудови, є руйнування. Загорілася триповерхова офісна будівля, поруч спалахнув пʼятиповерховий житловий будинок — мешканців рятували з вікон автодрабиною, врятували чотирьох людей. За іншою адресою уламки впали біля житлового будинку, там повибивало вікна, з другого поверху врятували людину.
У Шевченківському районі через падіння уламків горіла триповерхова прибудова до адміністративної будівлі, пошкоджено понад десять припаркованих автомобілів, у сусідньому житловому будинку вибиті вікна. Надійшло також повідомлення про пожежу на території нежитлової забудови.
У Дніпровському районі надійшло повідомлення про задимлення біля торгівельного центру. Через падіння уламків загорівся гуртожиток.
У Деснянському районі сталося влучання на території нежитлової забудови, спалахнули автомобілі.
Згодом у ДСНС уточнили, що всі пожежі у Києві вдалося ліквідувати. Наразі вогнеборці здійснюють розбирання та проливання конструкцій у Шевченківському та Солом’янському районах на місці уражень нежитлових будівель. Також надають допомогу населенню на місці пошкодження житлової багатоповерхівки: за допомогою висотної техніки рятувальники знімають аварійні елементи фасаду та балконів.
Київський метрополітен попередив, що станція метро “Лукʼянівська” тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюля. Поїзди на “зеленій” лінії проїжджають станцію “Лукʼянівська” без зупинки.
Рятувальники локалізували масштабну пожежу, яка виникла внаслідок російської атаки на одному з об’єктів Київщини. Вогонь охопив дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тисяч квадратних метрів.
До ліквідації пожежі залучили понад 200 рятувальників, 73 одиниці техніки, у тому числі 3 гелікоптери.
Російські війська застосували ударні БпЛА, ракети повітряного та наземного базування різних типів. Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 166 засобів повітряного нападу — 41 ракету і 125 БпЛА різних типів:
Захисникам вдалося збити або подавити 126 цілей — 18 ракет та 108 безпілотників різних типів. Однак були влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.
Нагадаємо, 18 липня російські військові завдали авіаудару по Краматорську. За попередньою інформацією, вони скинули на місто три авіабомби. Внаслідок удару загинули двоє мирних жителів, ще одна людина дістала поранення.