За добу 10-11 лютого війська країни-агресорки скинули на Словʼянськ близько 12 авіабомб. Попри погіршення безпекової ситуації у місті залишають 50 тисяч людей, зокрема діти. Масованої евакуації там не фіксують.

Про це розповів голова Словʼянської МВА Вадим Лях в етері ICTV.

За його даними, відучора росіяни масовано обстрілюють Словʼянськ авіабомбами — нищать житлову та соціальну інфраструктуру. Нині у місті залишають мешкати 50 тисяч людей, з них 4,8 тисячі — діти. Евакуації масової не спостерігають, попри погіршення безпекової ситуації.

“Нині є напрямки евакуації, куди виїхати. Завжди закликаємо людей виїхати, але поки масованості як такої не бачимо. Хоча вже потрібно, бо ми бачимо, що росіяни вдень та вночі обстрілюють наше місто”, — каже Лях.

У Словʼянську продовжує працювати вся критична інфраструктура: в місті є світло, вода, тепло, працює транспорт, зокрема електричний, а також комунальні та медичні установи. Ринки та крамниці теж не зачинялися, зазначив посадовець.

Раніше голова військової адміністрації розповідав, що у Словʼянську мають накрити близько 60 кілометрів внутрішніх доріг — ресурси та фінансування для цього є, однак не вистачало людей. Нині, зі слів Вадима Ляха, “процес пішов”: над облаштуванням працюють близько 100 місцевих, цю кількість планують збільшити.

“Впевнений, що впораємося з цим завданням. Є певні проблеми, бо це ж не траса, маємо певні підземні та надземні комунікації, але процес пішов”, — сказав очільник Словʼянської ВА.

Нагадаємо, внаслідок російських ударів по Слов’янську з авіації, які відбулися у першій половині доби 10 лютого, загинули троє людей, поранень зазнали ще 16. Раніше було відомо про двох загиблих, мати та її 11-річну доньку, однак зранку 11 лютого у ДонОВА опублікували уточнені дані.