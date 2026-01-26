Росіяни планують активізувати наступ в бік Словʼянська та Краматорська, — 11 армійський корпус

Краматорський і Слов'янськ на мапі. Фото: DeepState

Війська країни-агресорки планують активізувати наступ у бік Слов’янська та Краматорська, стверджує розвідка. Нині у зоні відповідальності 11-го корпусу окупанти зосередили близько 80 тисяч військових.

Про це заявив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець в етері “Єдині Новини”.

За його словами, українські військові отримали дані, що росіяни намагатимуться посилювати тиск на Слов’янський напрямок. Загарбники почали активно накопичувати особовий склад — після відходу ЗСУ із Сіверська. Нині окупанти організовують так переміщення та логістику.

Ще одним відтинком ймовірної активізації військ країни-агресорки може стати Краматорський напрямок. Там, за даними Запорожця, росіяни готують підкріплення, аби штурмувати в сторону Краматорська.

“Аналітики, як ми вже зазначали DeepState, говорили про те, що противник має рух в населеному пункті Оріхово-Василівка. Так, дійсно, окупанти намагаються туди рухатися активніше, ніж то було до цього”, — каже Дмитро Запорожець.

Він уточнив, що російські війська також можуть чекати та покладати “великі надії на свій теоретичний успіх у Костянтинівці”. У випадку просувань на відтинку, може ускладнитися оборона Часового Яру — поки вони не можуть реалізувати активний наступ у місті.

Станом на кінець січня 2026-го на Краматорському та Словʼянському напрямку проти підрозділів 11 корпусу росіяни зосередили близько 80 тисяч особового складу, каже речник.

