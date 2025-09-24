Росіяни розстріляли сімʼю цивільних у Шандриголовому та захопили їхню дитину у заручники, — Третій армійський корпус

Кадр з відео. на якому росіяни, ймовірно, розстріляли цивільну родину. Фото: Третій армійський корпус

Росіяни, ймовірно, розстріляли цивільну сім’ю в селищі Шандриголове на Лиманському напрямку. Зі слів військових, окупанти взяли у заручники дитину та використовують її для прикриття своїх груп та подальшого просування на відтинку.

Про це заявили у Третьому армійському корпусі.

Там стверджують, що у зоні їхньої відповідальності — в районі Шандриголового — окупанти розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку. Росіяни, ймовірно, використовують її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку.

“З радіоперехоплень стало відомо: ще до початку штурму н.п. командир РФ з позивним «Балі» віддав наказ на знищення цивільного населення, інструкції діяти швидко і “убивать всех без розбора”, — пишуть у Третьому армійському корпусі.

Оборонці кажуть, що підрозділ загарбників увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців, батьків дитини.

“Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них”, — додали військові.

