Росіяни тричі били по Дружківці, ще одна атака — на Адамівку: пʼятеро людей поранені

Адамівка та Дружківка на мапі. Фото: DeepState

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Упродовж доби 15 липня війська країни-агресорки тричі атакували Дружківку, ще один раз били по Адамівці. Внаслідок цих обстрілів зазнали поранень пʼятеро людей.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповіла речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва.

За її даними, вперше російські війська атакували Дружківку о 9:00 — цілили FPV-дроном. Через обстріл травм дістала 52-річна жінка. Вже об 11:20 окупанти знову атакували місто: цього разу використавши БпЛА “Молнія-2”. Поранень зазнала подружня пара віком 52 й 54 років.

Окрім цього, о 12:00 загарбники знову атакували населений пункт з РСЗВ. Поранень дістала 67-річна містянка.

Також о 12:45 армія держави-агресора обстріляла село Адамівка у Святогірській громаді — попередньо, використавши FPV-дрон. Травм зазнала 40-річна цивільна. Її у тяжкому стані доставили до лікарні.

У всіх постраждалих діагностували мінно-вибухові травми й осколкові поранення. За вказаними фактами правоохоронці розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України — воєнні злочини.

Нагадаємо, 15 липня війська країни-агресорки атакували Ясну Поляну в Краматорській громаді. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі, однак остаточну кількість жертв продовжують встановлювати. На місці працюють відповідальні служби.