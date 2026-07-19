Росіяни вдарили по Словʼянську 19 липня: є загиблі

Наслідки російської атаки на Словʼянськ 19 липня 2026-го. Фото: Вадим Лях

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19 липня війська країни-агресорки атакували Словʼянськ. Унаслідок цієї атаки загинули двоє людей. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Словʼянської МВА Вадим Лях.

За його даними, близько 11:00 війська країни-агресорки атакували місто із РСЗВ “Смерч” — три влучання по приватному сектору. Там фіксують руйнування щонайменше восьми будинків.

Також через обстріл Росії загинули двоє людей — 70-річна жінка та 76-річний чоловік. Обидва знаходилися на своїх подвірʼях.

Нагадаємо, більш як 1,4 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області. Через ці атаки загинули пʼятеро людей, ще шестеро дістали поранень. Найбільше жертв — у Краматорську та Дружківці. Були й руйнування цивільної інфраструктури.