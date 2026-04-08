Наслідки російської атаки на Словʼянськ 8 квітня 2026-го. Фото: Словʼянська МВА

8 квітня війська країни-агресорки атакували Словʼянськ дронами. Внаслідок обстрілів поранень дістала одна людина. Окупанти також пошкодили автівки.

Про це повідомив голова Словʼянської МВА Вадим Лях.

За його даними, російські війська атакують Словʼянськ з самого ранку FPV-дронами. Одне влучання в автомобіль в гаражному товаристві. Ще два — на трасі Словʼянськ-Краматорськ.

Загалом окупанти пошкодили чотири автівки, з яких більшість — повністю згоріли.

Крім того, через атаки поранень дістав місцевий житель. Його з тяжкими травмами доставили до лікарні.

Нагадаємо, 7 квітня російські загарбники продовжували завдавати ударів різними видами зброї по підконтрольній частині Донецької області. Влучання фіксували на лінії фронту та в житлових кварталах населених пунктів регіону, загалом поліція зафіксувала 1293 влучань за добу.