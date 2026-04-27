Засуджений окупантами нацгвардієць Іван Кімнатний. Фото: з російських джерел

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Фейковий суд так званої “ДНР” засудив до більш як 21 року увʼязнення нацгвардійця Івана Кімнатного. Окупанти стверджують, що у 2022-му чоловік вбив мирного жителя Маріуполя. Чоловіка відправлять до виправної колонії суворого режиму.

Про це пишуть російські медіа.

За матеріалами справи так званого “Верховного суду “ДНР”, судили 28-річного Івана Кімнатного. Він — старший стрілець бригади оперативного призначення східного територіального об’єднання Національної гвардії України. Росіяни закидали йому “вбивство, вчинене організованою групою, з мотивів політичної, ідеологічної ненависті”, а ще “жорстоке поводження з цивільними на окупованій території”.

Як стверджують загарбники, у березні 2022 року Кімнатний з автомата розстріляв мирного жителя, який був у будівлі магазину на проспекті Миру (Леніна, — в ухвалі, ред.) в Маріуполі. Чоловік нібито дістав поранень та помер на місці.

Фейковий суд врахував позицію “державного обвинувача” та засудив оборонця до 21 року та 6 місяців позбавлення волі. Чоловіка відправлять до колонії суворого режиму.

Раніше, 20 квітня, Південний окружний військовий суд Росії виніс вирок 38-річному Роману Коломійцеву, який служить в “Азові”. Чоловікові закидали участь в “терористичній організації”. 24 квітня цей же суд призначив по 18 років колонії суворого режиму двом бійцям полку “Азов” — Віталію Слободенюку та Богдану Голованову за звинуваченням у “тероризмі”.

Нагадаємо, ми переповідали історії двох військових “Азова” — Владислав Андріанов та Олександр Кузьменка. У неволі окупанти застосовували до оборонців катування, аби схилити до так званого “щиросердного зізнання” та визнати “злочин”, аби постати перед російським судом.