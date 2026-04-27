Фейковий суд так званої “ДНР” засудив до більш як 21 року увʼязнення нацгвардійця Івана Кімнатного. Окупанти стверджують, що у 2022-му чоловік вбив мирного жителя Маріуполя. Чоловіка відправлять до виправної колонії суворого режиму.
Про це пишуть російські медіа.
За матеріалами справи так званого “Верховного суду “ДНР”, судили 28-річного Івана Кімнатного. Він — старший стрілець бригади оперативного призначення східного територіального об’єднання Національної гвардії України. Росіяни закидали йому “вбивство, вчинене організованою групою, з мотивів політичної, ідеологічної ненависті”, а ще “жорстоке поводження з цивільними на окупованій території”.
Як стверджують загарбники, у березні 2022 року Кімнатний з автомата розстріляв мирного жителя, який був у будівлі магазину на проспекті Миру (Леніна, — в ухвалі, ред.) в Маріуполі. Чоловік нібито дістав поранень та помер на місці.
Фейковий суд врахував позицію “державного обвинувача” та засудив оборонця до 21 року та 6 місяців позбавлення волі. Чоловіка відправлять до колонії суворого режиму.
Раніше, 20 квітня, Південний окружний військовий суд Росії виніс вирок 38-річному Роману Коломійцеву, який служить в “Азові”. Чоловікові закидали участь в “терористичній організації”. 24 квітня цей же суд призначив по 18 років колонії суворого режиму двом бійцям полку “Азов” — Віталію Слободенюку та Богдану Голованову за звинуваченням у “тероризмі”.
Нагадаємо, ми переповідали історії двох військових “Азова” — Владислав Андріанов та Олександр Кузьменка. У неволі окупанти застосовували до оборонців катування, аби схилити до так званого “щиросердного зізнання” та визнати “злочин”, аби постати перед російським судом.
Також Вільне Радіо записувало монолог українського військового про полон, репресії та систему покарань у Росії.