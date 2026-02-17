Росіяни затримали трьох підлітків з окупованого Харцизька: їм закидають підпал обʼєктів залізниці: що відомо

Символи, які нібито малювали підлітки з Харцизька на залізничних обʼєктах ТОТ Донеччини. Фото: з джерел окупантів

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Фейкові служби так званої “ДНР” закидають трьом неповнолітнім з Харцизька підпал 11 обʼєктів залізниці у так званій “ДНР”. Вони нібито робили це на замовлення “українських спецслужб”.

Про це пише “пресслужба МВД по “ДНР”.

Підлітків з Харцизька — 14, 15 та 16 років — підозрюють у терактах на залізничних обʼєктах тимчасово окупованої частини Донецької області. Їм закидають загалом 11 таких випадків.

Як стверджують окупанти, юнаки отримали через месенджер пропозицію “заробити”. У січні-лютому на перегоні залізничних станцій Харцизьк-Іловайськ вони начебто підпалили обʼєкти транспортної інфраструктури. Згодом їх затримали працівники російської ФСБ.

Загарбники опублікували відео з неповнолітніми, один з них розповів:

“Невідомий через месенджер запропонував підробіток: намалювати різні символи або ще щось. За один малюнок було приблизно, не приблизно, а точно — 300 рублів. Я погодився і кілька днів заробляв, малюючи те, що скаже замовник. Потім запропонували підвищити ставки — підпалювати релейні шафи на залізниці”, — каже юнак.

Інший підліток на тому ж відео стверджує, що разом зі своїми друзями на коліях залізниці підпалював шафи. За це їм нібито платили 300 доларів, а результати відправляли “куратору діючих служб України”.

Окупанти можуть засудити неповнолітніх на строк від 12 до 20 років — за російським кримінальним кодексом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Богдана Ковальчука — один із, ймовірно, десятків політично переслідуваних підлітків на окупованих територіях України. Ще у 2016 році росіяни заарештували 17-річного хлопця за нібито “диверсії” залізничних вузлів між Донецьком та Горлівкою.

Ковальчука вдалося повернути до України 14 серпня 2025-го у межах обміну полоненими з Росією.