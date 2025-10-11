Наслідки удару російської армії по школі №12 імені Степана Чубенка у Краматорську, 11 жовтня 2025 року. Фото: Краматорська міська рада

У ніч на 11 жовтня 2025 року окупаційні війська завдали удару двома безпілотниками “Герань-2” (відомими як “Шахед”) по будівлі школи №12 імені Степана Чубенка у Краматорську. Вибухи пошкодили приміщення школи та її зовнішні стіни.

Про наслідки обстрілу повідомляє начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

“Це вже не перший випадок, коли російські війська цілеспрямовано нищать освітні установи Краматорської громади. Такі удари по школах, дитячих садках та інших об’єктах освіти становлять грубе порушення міжнародного гуманітарного права і кваліфікуються як воєнний злочин, адже цивільні навчальні заклади не мають жодного стосунку до військової інфраструктури”, — наголошує Олександр Гончаренко.

На місці ударів працюють служби, які усувають наслідки вибухів. Крім цього, руйнувань зазнали сусідні зі школою житлові будинки.

Нагадаємо, протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей в селі Сергіївка Удачненської громади. Ще четверо цивільних дістали поранення у Костянтинівці. Удари росіян зруйнували 27 цивільних об’єктів.