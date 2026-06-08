Російські війська атакували Словʼянськ 8 червня: є поранені

Наслідки російської атаки на Словʼянськ 8 червня 2026-го. Фото: Донецька ОВА

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8 червня війська країни-агресорки атакували Словʼянськ. Попередньо, внаслідок атаки дістали поранень семеро людей — остаточні наслідки ударів зʼясовують.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, опівдні окупанти скинули на Словʼянськ три авіабомби. Наразі відомо про щонайменше сімох постраждалих цивільних, їм надають необхідну медичну допомогу. Серед поранених — 17-річна дівчина.

У місті також фіксують руйнування адмінбудівлі, медичного закладу, багатоповерхівок та приватних будинків.

Остаточні наслідки цього удару встановлюють.

Нагадаємо, 1320 атак по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області зафіксувала поліція за добу 7 квітня: влучання тоді фіксували у 12 населених пунктах підконтрольної частини регіону. Загалом за добу правоохоронці повідомляють про загибель однієї цивільної людини, а також про поранення чотирьох внаслідок російських атак.