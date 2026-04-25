25 квітня війська країни-агресорки атакували Словʼянську громаду. Вночі FPV-дронами вдарили по трасі Київ–Довжанське в районі Семенівки, а вранці скинули керовану авіабомбу на центральну частину міста. Внаслідок обстрілу поранення дістав один чоловік.
Про це повідомив Вадим Лях.
За його словами, вночі російські війська атакували FPV-дронами на оптоволокні ділянку траси Київ–Довжанське в районі Семенівки.
Близько шостої ранку окупанти завдали удару керованою авіабомбою по центральній частині Словʼянська.
Станом на зараз відомо про одного пораненого чоловіка. Йому надали необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення у Словʼянській громаді пошкоджені половина багатоповерхівок і близько чверті приватних будинків. Евакуація з громади триває і посилюється — лише за минулий тиждень виїхала тисяча людей.