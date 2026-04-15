Розтрощені домівки, порвані сітки та уламки: який вигляд має Словʼянськ після авіаудару 15 квітня (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Богдан Комаровський Ганна Шевченко
Російські війська вдарили півторатонною авіабомбою по Словʼянську перед світанком. В епіцентрі атаки опинилася центральна частина міста — багатоповерхівки, адмінбудівлі та історична памʼятка. Загалом руйнувань зазнали майже чотири десятки домівок. Показуємо, якими були наслідки атаки 15 квітня 2026 року. 

Окупаційні війська атакували центральну частину Словʼянська перед світанком — рівно о пʼяті годині ранку. Окупанти скинули на місто півторатонну авіабомбу “ФАБ-1500” з модулем УМПК. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали майже чотири десятки багатоповерхівок: вибиті вікна, понівечені фасади та уламки конструкцій.

Який вигляд має Словʼянськ після авіаудару 15 квітня
Наслідки російської атаки на Словʼянськ 15 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо
Одним з найбільш постраждалих обʼєктів став “Дім Смирнова” — історична памʼятка міста. У 2021 році коштом благодійників місцеві активісти реставрували будівлю, однак нині від неї залишилися лише руїни. Також росіяни пошкодили три адміністративні будівлі

Від ранку на місці удару працюють комунальні служби: лопатами та граблями вони згрібають будівельне сміття. До роботи також залучили спецтехніку, яка прибирає з вулиць важкі уламки цегли, бетону, вікон та іншого брухту.

Подекуди антидронові сітки, нещодавно натягнуті над вулицями, звисають розірваними — уламки дісталися і до них.

Відомо, що внаслідок російської атаки на Словʼянськ 15 квітня дістали поранень двоє цивільних. Серед них — юнак 2012 року народження та 57-річний чоловік. Перший лікується амбулаторно, а другого готують до перевезення у клініку Дніпра.

Нагадаємо, більш як 1,1 тисячі ударів завдали російські війська по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області за 14 квітня. Через ці атаки поранень зазнала людина у Миколаївці. У інших населених пунктах фіксували руйнування цивільної інфраструктури, а на фронтах — бої.

