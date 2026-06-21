Селидівська громада зможе профінансувати памʼятники для 6 загиблих військових до 2028-го: скільки це коштуватиме

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
За два роки влада Селидового зможе спрямувати гроші на спорудження памʼятників для шістьох загиблих військових. Таким чином хочуть увічнити памʼять про оборонців громади. Скільки це коштуватиме — читайте далі.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Селидівської МВА.
За документом, упродовж 2026-2028 років на спорудження памʼятників для загиблих військових громади спрямують 900 тисяч гривень — по 300 тисяч щороку. Цих коштів має вистачити, аби за два роки облаштувати меморіали для шістьох оборонців громади.
Більшу частину такої підтримки профінансують з місцевого бюджету, однак 150 тисяч гривень — дадуть з обласного. Памʼятники, ймовірно, встановлюватимуть у різних куточках України, оскільки усі населені пункти Селидівської громади повністю визнали окупованими у січні 2025-го.
За даними управління соціального захисту населення міської ради, на лютий 2026-го у Селидівській громаді налічували 52 загиблих за час відкритого вторгнення Росії військових.
Нагадаємо, у Селидівській громаді вивчають потреби родин з маленькими дітьми. Зокрема, питають, хто потребує допомоги з підгузками. Для цього пропонують заповнити анкету.