Ще пʼятеро жителів Кліщіївки Бахмутської громади зможуть отримати компенсації за знищене житло. Загалом посадовці розглянули цього разу девʼять заяв, однак не всі з них отримають відшкодування. Чому — читайте далі.
Про це повідомили в управлінні розвитку міського господарства Бахмутської МВА.
Наприкінці березня 2026-го спеціалізована комісія розглянула ще девʼять заяв на компенсації за знищене житло у Кліщіївці Бахмутської громади. Позитивне рішення отримали пʼятеро — посадовці отримали дані з супутникових знімків, які змогли підтвердити факт руйнації домівок. Решті переселенців призупинили розгляд або ж відмовили у відшкодуванні.
Зазначимо, що нині рішення щодо компенсації за знищене житло у Бахмутській громаді приймають лише від жителів Кліщіївки на Андріївки. Обидва селища віднесені до переліку територій активних бойових дій — згідно з офіційним наказом № 376 від 28.02.2025.
Водночас усі заяви щодо компенсацій за знищену нерухомість Спеціалізована комісія отримує з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Подати туди заяву щодо житла в окупації — решти населених пунктів Бахмутської громади — поки неможливо.
Станом на 25 березня в Реєстрі знаходилося 159 заяв, з яких 7 — очікували на розгляд. Загалом комісія вирішила:
