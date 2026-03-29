Знищена росіянами Кліщіївка Бахмутської громади. Ілюстративне фото: Bihus

Ще пʼятеро жителів Кліщіївки Бахмутської громади зможуть отримати компенсації за знищене житло. Загалом посадовці розглянули цього разу девʼять заяв, однак не всі з них отримають відшкодування. Чому — читайте далі.

Про це повідомили в управлінні розвитку міського господарства Бахмутської МВА.

Наприкінці березня 2026-го спеціалізована комісія розглянула ще девʼять заяв на компенсації за знищене житло у Кліщіївці Бахмутської громади. Позитивне рішення отримали пʼятеро — посадовці отримали дані з супутникових знімків, які змогли підтвердити факт руйнації домівок. Решті переселенців призупинили розгляд або ж відмовили у відшкодуванні.

Зазначимо, що нині рішення щодо компенсації за знищене житло у Бахмутській громаді приймають лише від жителів Кліщіївки на Андріївки. Обидва селища віднесені до переліку територій активних бойових дій — згідно з офіційним наказом № 376 від 28.02.2025.

Водночас усі заяви щодо компенсацій за знищену нерухомість Спеціалізована комісія отримує з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Подати туди заяву щодо житла в окупації — решти населених пунктів Бахмутської громади — поки неможливо.

Станом на 25 березня в Реєстрі знаходилося 159 заяв, з яких 7 — очікували на розгляд. Загалом комісія вирішила:

призупинити розгляд — 65 заяв;

відмовити в компенсації — 20 заяв;

надати компенсацію – 67 заяв.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розповідало, як отримати компенсацію за пошкоджене житло у 2026 році.