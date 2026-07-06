Пошкоджений житловий будинок у Словʼянську, травень 2022 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Протягом червня 2026 року в громаді затвердили 304 рішення щодо компенсацій за житло, яке постраждало внаслідок російських обстрілів. За 243 заявами виплати погодили, і тепер власники цих осель мають отримати понад 36,9 млн грн.

Кількість затверджених рішень і суми компенсацій журналісти Вільного Радіо порахували за розпорядженнями начальника Словʼянської МВА.

За минулий місяць компенсації на відновлення пошкодженого житла затвердили за 233 заявами. Його власникам мають виплатити понад 23,1 млн грн (за двома заявами тексту рішень із сумами компенсацій на сайті немає, — ред.). Розмір найменшої відомої компенсації склав 3,1 тис. грн, а найбільшої — 499,9 тис. грн. Ще у 21 випадку у виплатах жителям громади відмовили.

Водночас щодо знищеного майна склалася протилежна ситуація: його власникам частіше відмовляли в компенсаціях, ніж схвалювали їх. Загалом із 50 заяв виплати погодили лише за десятьма. Сукупно за ними жителям громади мають сплатити понад 13,7 млн грн. Найменша компенсація склала понад 1,2 млн грн, а найбільша — понад 1,5 млн грн.

Раніше ми розповідали, що у 2026 році у Словʼянській громаді вже мають ремонтувати понад 500 пошкоджених обстрілами будинків. Вартість цих робіт сягнула понад 4,4 млн грн. На відміну від компенсацій за програмою “єВідновлення” ці витрати мають покрити саме з бюджету громади.