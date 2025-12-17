Ще понад у мільйон обійдеться ремонт приміщень на Закарпатті, куди релокують ясла-садок №3 “Калинка” з Краматорська

Будівля, яку влада Краматорська ремонтує для релокованого дитсадка. Фото: Prozorro продажі

Одне з управлінь Краматорської міськради замовило додаткові роботи у приміщеннях в місті Перечин Закарпатської області, куди планують релокувати ясла-садок №3 “Калинка”. Їхня ціна — 1 081 813 гривень. У травні за цією адресою почали робити капітальний ремонт за 7 065 289 гривень.

Відповідну закупівлю журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Замовлені у грудні додаткові роботи фінансуватимуть коштом місцевого бюджету Краматорської громади. З бюджету за 2025 рік візьмуть на ці потреби 71 120,19 гривень, а з бюджету на 2026-й — 1 010 692,89 грн.

За ці кошти підрядник повинен улаштувати прорізи на площі 45,8 м², влаштувати 23,22 м. підлоги, обробити 88 м² стін, та 420 м² стелі. Окрім цього, обладнати МНГ та кухні та провести пусконалагоджувальні роботи.

Це, згідно з договором, виконавець повинен зробити до 30 квітня 2026-го, починаючи вже від грудня поточного року.

Під ясла-садок №3 “Калинка” у будівлі, нагадаємо, ремонтують 19 приміщень на першому поверсі, а також ще шість — на другому.

Підряд дістався компанії, яка раніше ремонтувала ці приміщення за 7 065 289 гривень. Його віддали без аукціону, адже законодавство дозволяє замовляти додаткові роботи і послуги у виконавця основних робіт, якщо їхня вартість не перевищує 50 відсотків ціни основного договору. У цьому випадку — 3 532 644,5 гривень.

Роботи виконає компанія “Новобуд прайм”. Згідно з даними системи YouControl, вона зареєстрована в Одесі в жовтні 2024 року і вказує основною діяльністю будівництво житлових та нежитлових приміщень. Компанія є учасницею восьми закупівель на Prozorro.

Нагадаємо, комунальники Краматорської міської ради шукають підрядників, які зможуть відремонтувати покрівлі трьох будинків у місті. В управлінні ЖКГ хочуть встигнути до кінця 2025 року. Ремонтні роботи заплановані на вулиці Ярослава Мудрого. Будинки раніше постраждали через обстріли російської армії.