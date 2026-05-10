Ще щонайменше пʼятьом жителям Черкаської громади погодили компенсації на відновлення домівок

Програма "єВідновлення". Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Від початку травня влада Черкаської громади погодила компенсації на відновлення домівок щонайменше пʼятьом місцевим жителям. Вони отримають відшкодування за програмою “єВідновлення” — за результатами огляду спеціалізованої комісії.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпоряджень голови Черкаської СВА № 169/01-04 та № 173/01-04.

За документами, у травні 2026-го спеціалізована комісія при місцевій владі погодила компенсації за постраждалі домівки ще пʼятьом жителям громади. Мешканці подавали заявки упродовж минулого місяця.

Оселі місцевих зазнали руйнувань через російські атаки, однак підлягають відновленню — на це і виділять кошти у межах державної програми.

Зазначимо, що реальна кількість людей, які змогли отримати компенсації від початку травня може бути більшою. Місцева влада опублікувала ще два відповідних розпорядження на офіційному сайті, однак не додала файли із рішеннями до них.

Нагадаємо, на програму “єВідновлення” спрямували ще 2 мільярди гривень — цих грошей може вистачити на 20 тисяч родин. Кошти спрямують на компенсації людям, аби ті змогли відремонтувати пошкоджене житло.