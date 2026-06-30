Щонайменше чотири рази росіяни атакували Словʼянську громаду 30 червня: є поранена

Наслідки російської атаки на Словʼянську громаду 30 червня. Фото: Словʼянська МВА

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Упродовж доби 30 червня війська країни-агресорки били по Словʼянській громаді щонайменше чотири рази. Внаслідок однієї з атак поранень дістала цивільна.

Про це повідомили у Словʼянській МВА.

За їхніми даними, вперше — об 1:00 — дрон окупантів пошкодив домівку.

Вже о 8:40 БпЛА “Гербера” пошкодив приватний будинок у центральній частині Словʼянська Поранення дістала жінка, їй надали допомогу амбулаторно.

Об 11:30 загарбники понівечили три будинки у приватному секторі. Тип зброї з’ясовують.

Окрім цього, о 14:00 безпілотник “Молнія-2” атакував Билбасівку. Обійшлося без постраждалих та пошкоджень.

Нагадаємо, передостанньої доби червня 2026 року поліція зафіксувала 1 105 ударів із боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області. Більша частина атак була спрямована на лінію фронту, однак також під вогнем опинилися житлові квартали регіону. Серед цивільних мешканців — четверо поранених.