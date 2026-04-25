Наслідки російської атаки на Дніпро 25 квітня 2026 року. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Упродовж ночі та ранку 25 квітня російські війська двічі атакували Дніпро — спочатку били балістичними ракетами та безпілотниками, а згодом місто повторно опинилося під ударами дронів. Унаслідок обстрілів загинули п’ятеро людей, ще 34 зазнали поранень, серед них є діти.

Близько 3:30 у Дніпрі пролунали вибухи. Перед цим, як повідомляли в Повітряних силах ЗСУ, існувала загроза атаки безпілотників.

За інформацією ДСНС Дніпропетровщини, найбільших руйнувань зазнав чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники кілька годин розбирали завали вручну, оскільки під ними могли залишатися люди. Як повідомляли кореспонденти “Суспільного” з місця подій, упродовж ранку, зокрема о 8:30, 9:29 та 10:51, з-під завалів дістали тіла загиблих. На цей момент відомо про чотирьох людей, які не пережили нічної атаки.

Наслідки російської атаки на Дніпро 25 квітня 2026 року. Фото: Офіс Генерального прокурора

Водночас, за словами начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, під час пошуково-рятувальної операції вдалося деблокувати 30 людей, у тому числі п’ятьох дітей.

Після атаки в місті зафіксували пошкодження щонайменше 27 будинків, двох дитячих садків та амбулаторії. Вибухова хвиля вибила майже півтори тисячі вікон, пошкодила покрівлі та ліфтові шахти, а подекуди зруйнувала цілі поверхи, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Рятувальники виносять постраждалих жителів багатоповерхівки унаслідок російської атаки по Дніпро 25 квітня 2026 року. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Синельниківському районі обстріли пошкодили приватні будинки. У Нікопольському районі FPV-дрон влучив у мікроавтобус, унаслідок чого поранення дістав чоловік.

Близько 11:00, за словами Олександра Ганжі, російські війська знову атакували Дніпро безпілотниками. Уламки влучили в багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок цього загинула ще одна людина, дев’ятеро зазнали поранень, серед них троє дітей.

Наслідки ранкової атаки армії РФ по Дніпро 25 квітня 2026 року. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Загалом унаслідок нічної та ранкової атаки в Дніпрі загинули щонайменше п’ятеро людей, ще 34 постраждали, з-поміж них є четверо дітей.

Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, за цими фактами відкрили кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали майже тисячу ударів по населених пунктах Донеччини та вздовж лінії фронту. Під обстріли потрапили Краматорськ, Словʼянськ, Миколаївка та інші населені пункти області. Двоє мирних жителів зазнали поранень.