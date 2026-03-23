Тетяна Любич, полегла військовослужбовиця 26 артилерійської бригади. Фото: Бердичівська міська рада

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — військовослужбовиця 26 артилерійської бригади Тетяна Любич. Вона загинула Слов’янську на Донеччині внаслідок влучання керованої авіаційної бомби. У захисниці залишилися маленький син, чоловік і велика родина.

Про життя і загибель Тетяни Любич розповіли на Платформі памʼяті “Меморіал”.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Тетяна Анатоліївна Любич народилася 4 жовтня 1999 року в селі Ступник Хмільницького району на Вінниччині. Коли їй було близько п’яти років, родина переїхала до Бердичева, де минули її дитинство і юність.

Навчалася у школі №4, після чого вступила до Бердичівського медичного коледжу. Здобувши освіту, будувала своє життя поруч із родиною. Вільний час Тетяна зазвичай присвячувала сину Артему.

У 2021 році вона підписала контракт і долучилася до лав Збройних сил України. Служила у 26-й артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича на посаді діловода продовольчої служби.

Її батько також служить у війську і захищає Україну на сході.

Рідні згадують Тетяну як відкриту й добру людину.

“Танюша завжди прийде на допомогу, вона ніколи й нікому не відмовила, надзвичайно щира, добра, довірлива людина, завжди усміхнена. Ти завжди будеш у нашому серці, у нашій памʼяті – допоки битиметься наше серце. Навіки наш небесний янгол, наша рідна Танюша”, — написала сестра Катерина Швець.

Як світлу і життєлюбну жінку Тетяну згадали і в дописі Бердичівської міської ради.

31 травня 2025 року Тетяна Любич прибула до Слов’янська разом із посестрою Світланою Стаховською. Того ж дня російські війська завдали удару по місту керованою авіаційною бомбою КАБ-250. Внаслідок атаки обидві військовослужбовиці загинули. Останній день весни став останнім днем життя захисниць.

Прощання із полеглою військовослужбовицею 26 артилерійської бригади Тетяною Любич. Бердичів, Житомирщина, 4 червня 2025 року. Фото: “Суспільне Житомир”/Вероніка Гасанова

“Завжди була налаштована на перемогу, на позитив. Будь-які труднощі долала і не ламалася. Дуже шкода, що війна забирає найкращих”, — згадував посестру начальник групи психологічного супроводу Дмитро Поперечний в день прощання з Тетяною

Тетяну Любич поховали на Алеї Слави в Бердичеві.

У неї залишилися син, чоловік, батьки, сестри, дідусь і бабусі.

Вічна памʼять.