Наслідки російської атаки на Словʼянськ 31 березня: що відомо

Наслідки російської атаки на Словʼянськ 31 березня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

31 березня війська країни-агресорки вчергове атакували прифронтовий Словʼянськ. Внаслідок обстрілу поранень зазнали щонайменше шестеро людей, окупанти нищили та цивільну інфраструктуру. Раніше стало відомо, що росіяни били по залізничній інфраструктурі міста.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

За їхніми даними, близько 11:00 російські війська вдарили по Слов’янську чотирма бомбами “ФАБ-250” з модулем УМПК. Влучання фіксували в кількох районах міста.

Через обстріл окупантів зазнали поранень четверо чоловіків віком 33, 51, 57, 60 років і дві жінки – 47 і 66 років. Окрім цього, окупанти пошкодили 23 приватні будинки, виробничі потужності та адмінбудівлі державного підприємства.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи, парамедики поліції та вибухотехніки.

Нагадаємо, також 31 березня російські загарбники атакували залізничну інфраструктуру в Слов’янську: четверо працівників локомотивного депо зазнали поранень, одна людина — у тяжкому стані.