Сергіївка на мапі. Фото: DeepState

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Російські війська активізували наступ на Покровському напрямку у районі Дачного та Котлиного, аби просунутися до Сергіївки. Окупанти змінили тактику: збільшили кількість штурмів “у лоб”, масовано застосовують дрони, артилерію та КАБи. Не обходиться і без цілеспрямованих атак на цивільне населення.

Про це розповіла начальниця відділення комунікацій 152 окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Катерина Мирончук в етері “Суспільне. Студія”.

За її словами, окупаційні війська прагнуть вийти у район Сергіївки. Для цього вони збільшили темп атак і дедалі частіше переходять від тактики малих диверсійно-розвідувальних груп до прямих лобових штурмів.

Окрім цього, росіяни активно нарощують застосування безпілотників — українські військові фіксують масовані дронові удари, які супроводжують піхотні атаки. Це не залежить від часу доби, уточнила Мирончук. Разом з тим зросла й інтенсивність артилерійських обстрілів.

Крім того, каже представниця 152 окремої єгерської бригади, російські війська дедалі частіше застосовують авіацію, завдаючи ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони та тилових районах. Загарбники розширюють глибину вогневого ураження.

“А іноді трапляється так, що їм просто від суму хочеться бити дронами по стелі Донецької області. Іноді вони просто вичікують там, коли будуть якісь цивільні. Тобто кілька днів тому вони “виловлювали” цивільних — це коли вони починають чергування і вони не дивляться, який це автомобіль там — військовий чи цивільний”, — каже Катерина Мирончук.

Нагадаємо, на ділянці фронту поблизу адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей російські війська дедалі активніше застосовують безпілотники. Через це Силам оборони стає складніше доставляти боєприпаси, продукти та інше забезпечення на передові позиції.