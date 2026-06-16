Українські військові підтвердили ураження низки цілей Росії, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед них — склади та командно-спостережні пункти. Розповідаємо, де саме завдали ударів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там розповіли, що у ніч на 16 червня Сили оборони атакували загалом шість цілей країни-агресорки, які розташовані на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед них — командно-спостережні пункти в районах Багатиря, Великої Новосілки та Сіверська.

Окрім цього, українські військові вдарили по польовому артилерійському складу окупантів в районі Кременівки. Ще одне місце зберігання матеріально-технічних засобів зазнало ураження у Донецьку.

Також захисники атакували склад із безпілотниками в Маріуполі. У відомстві не зазначили, чи підсумовували наслідки цих атак — ймовірно, остаточні масштаби завданих збитків уточнюють.