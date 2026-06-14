Скупчення окупантів, склад та пункт БпЛА: ЗСУ атакували військові обʼєкти Росії на ТОТ Донеччини

Ураження на ТОТ. Ілюстративне фото: з російських джерел

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Українські військові підтвердили ураження низки цілей Росії, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед них — скупчення окупантів, склад та пункт управління БпЛА. Розповідаємо, де саме поцілили.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там розповіли, що упродовж 13 та в ніч на 14 червня Сили оборони атакували загалом шість цілей країни-агресорки, які розташовані на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед них — пункт управління БпЛА та склад матеріально-технічних засобів в Клебані-Бику.

Також в Приазовському українські військові влучили по польову артилерійському складу окупантів.

Окрім цього, захисники завдали удару по зосередження особового складу військ Росії в районах Яблунівки, Новоекономічного та Багатиря. У відомстві не зазначили, чи підсумовували наслідки цих атак — ймовірно, остаточні масштаби завданих збитків уточнюють.

“Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України”, — підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, оператори безпілотних систем взяли під “вогневий контроль” тимчасово окуповану Горлівку. Бійці заявили, що завдають ударів по техніці, яка заїздить до міста — за 35-40 кілометрів від позицій ЗСУ.

Також через удари українських дронів окупанти втратили можливість використовувати порт Маріуполя. Оборонцям вдалося знеструмити цей обʼєкт та ускладнити логістику до нього.