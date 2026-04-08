Словʼянська ТЕС попри зупинку забезпечуватиме подачу води на Миколаївку, частина персоналу залишилася (деталі)

Словʼянська ТЕС. Ілюстративне фото: ДТЕК

6 квітня Словʼянська ТЕС офіційно призупинила свою роботу — там більше не виробляють електроенергію. Однак частина персоналу залишається на станції, аби забезпечувати роботу фільтрувальної станції та транзит електрики.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

Там зазначили, що Словʼянська ТЕС у Миколаївці зупинила саме виробництво електроенергії. Обʼєкт неодноразово зазнавав атак з боку військ країни-агресорки, внаслідок чого там фіксували загибель працівників.

Енергоблоки зупинили через погіршення безпекової ситуації в Миколаївці з метою збереження життя працівників станції. Водночас частина персоналу продовжить працювати – вони й надалі забезпечуватимуть транзит електроенергії та роботу фільтрувальної станції, аби подавати воду для міста.

Що передувало

У компанії “ДТЕК” наголосили, що нині “найважливіше — зберегти людей”. У дописі не уточнювали долю персоналу станції.

“Щирі співчуття колегам з Донбасенерго. Ми розділяємо ваш біль. Ми добре знаємо, як болить, коли зупиняється рідне підприємство. Адже два роки тому ми так само прощалися зі своєю Курахівською ТЕС. Та найважливіше — зберегти людей.

Віримо, що разом із колегами з Донбасенерго обов’язково повернемося на українську Донеччину, відновимо роботу і знову триматимемо світло для людей”, — написали у ДТЕК.

Що відомо про Словʼянську ТЕС

Слов’янська ТЕС — теплоелектростанція, яка розташована у місті Миколаївка поблизу Слов’янська. Її будівництво розпочалося на початку 1950-х років, а після 1991 року станція увійшла до складу “Донбасенерго”. Встановлена електрична потужність станції складала 880 МВт.

Це була остання теплоелектростанція на підконтрольній уряду України території Донеччини, яка продовжувала генерацію енергії до останнього часу.