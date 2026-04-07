Словʼянська ТЕС. Ілюстративне фото: ДТЕК

6 квітня Словʼянська ТЕС офіційно зупинила свою роботу — через безпекову ситуацію та російські атаки. Це була остання теплоелектростанція на підконтрольній уряду України території Донеччини.

Про це повідомили у “Групі ДТЕК” на Facebook.

Слов’янська ТЕС призупинила роботу вчора, 6 квітня. Це сталося на тлі погіршення безпекової ситуації та посилення російських атак.

У компанії наголосили, що нині “найважливіше — зберегти людей”. У дописі не уточнюють долю персоналу.

“Щирі співчуття колегам з Донбасенерго. Ми розділяємо ваш біль. Ми добре знаємо, як болить, коли зупиняється рідне підприємство. Адже два роки тому ми так само прощалися зі своєю Курахівською ТЕС. Та найважливіше — зберегти людей.

Віримо, що разом із колегами з Донбасенерго обов’язково повернемося на українську Донеччину, відновимо роботу і знову триматимемо світло для людей”, — написали у ДТЕК.

Що відомо про Словʼянську ТЕС

Слов’янська ТЕС — теплоелектростанція, яка розташована у місті Миколаївка поблизу Слов’янська. Її будівництво розпочалося на початку 1950-х років, а після 1991 року станція увійшла до складу “Донбасенерго”. Встановлена електрична потужність станції складала 880 МВт.

Це була остання теплоелектростанція на підконтрольній уряду України території Донеччини, яка продовжувала генерацію енергії до останнього часу.

Нагадаємо, цьогоріч податки на доходи жителів принесуть місцевому бюджету на 7,6 мільйона гривень менше, ніж минулого року. Усе через скорочення й переведення в простій робітників Слов’янської ТЕС, яка і формує бюджет громади.