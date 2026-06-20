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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаємо Андрія Петренка — механіка-водія взводу бойових машин штурмової роти військової частини 4010. Влітку 2025 року його мобілізували до лав Збройних сил України. Захисник виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку та загинув у бою поблизу села Долинка Пологівського району.
Про життєвий шлях і службу захисника розповіли у Словʼянській міській військовій адміністрації.
Андрій Петренко народився 2 вересня 1983 року у Слов’янську. Спершу навчався у місцевій школі №10, а згодом вступив до сільськогосподарського технікуму, де вивчився на механіка.
Після навчання Андрій працював майстром виробничого навчання у професійному училищі №146. Згодом чоловік став оператором тепломережі. Останнім часом він жив у Києві, де займався будівництвом.
“Андрій був працьовитим, добрим та чуйним. Захоплювався облаштуванням власного будинку”, — переповідає міська адміністрація слова рідних.
Влітку 2025 року Андрія мобілізували до лав Збройних сил України. Захисник служив механіком-водієм взводу бойових машин штурмової роти військової частини 4010 та виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку.
26 квітня 2026 року Андрій Петренко загинув у бою поблизу села Долинка Пологівського району на Запоріжжі. Захисникові було 42 роки.
Військового поховали на Алеї Слави у Слов’янську. У нього залишилися батько та троє дітей.
Вічна пам’ять.