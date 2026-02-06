Роман Чалий. Фото:Платформа пам’яті “Меморіал”

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Романа Чалого — сержанта 18-ї бригади Національної гвардії України, який загинув 12 липня 2025 року під час російського обстрілу. Захисникові було 36 років.

Історію життя Романа опублікували на платформі пам’яті “Меморіал”.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Роман Чалий народився 25 червня 1989 року в Слов’янську Донецької області. Навчався у місцевих школах №16 та №13, згодом закінчив професійно-технічне училище №146 та сільськогосподарський фаховий коледж.

У 2008 році Романа призвали на строкову військову службу. Після повернення з армії він продовжив навчання — закінчив вищу школу міліції. Працював поліцейським-водієм групи затримання у Слов’янському міжрайонному відділі поліції охорони.

Навесні 2020 року Роман підписав контракт з 18-ю бригадою Національної гвардії України. Повномасштабне вторгнення Росії він зустрів уже у строю.

Під час служби Роман був на посаді командира гранатомета 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу РВП БСП “Донбас”. Брав участь у найзапекліших боях — у районах Попасної, Кремінної та Лимана.

Рідні й близькі згадують Романа як людину, на яку завжди можна було покластися.

“Сильний, чуйний, завжди готовий допомогти. Турботливий батько, люблячий чоловік, вірний побратим”.

Життя захисника обірвалося 12 липня 2025 року внаслідок російського обстрілу. Захисник тоді був на бойових позиціях.

Романа Чалого поховали на Алеї Слави у Слов’янську.

У нього залишилися батьки, дружина, син і дві падчерки, яких він виховував як рідних доньок.

Світла пам’ять захиснику України.