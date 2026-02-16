Сили оборони уразили вузол звʼязку та пункт управління БпЛА росіян на ТОТ Донеччини: де саме

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Українські військові атакували дві локації військ країни-агресорки на тимчасово окупованій частині Донецької області. Удари зафіксували в районах Новопавлівки та Затишного.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Там розповіли, що Сили оборони уразили вузол звʼязку російських військ в районі Новопавлівки — селище поблизу Покровська. Також захисники атакували пункт управління БпЛА поблизу села Затишок — це Шахівська громада.
У Генштабі зазначили, що втрати окупантів та масштаб завданих збитків уточнюють.
“Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора”, — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, напередодні українські військові атакували ремонтний підрозділ росіян в районі тимчасово окупованого Вільного. Втрати та завдані збитки наразі уточнюють.