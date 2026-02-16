Сили оборони уразили вузол звʼязку та пункт управління БпЛА росіян на ТОТ Донеччини: де саме

Вибухи. Ілюстративне фото: з російських джерел

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Українські військові атакували дві локації військ країни-агресорки на тимчасово окупованій частині Донецької області. Удари зафіксували в районах Новопавлівки та Затишного.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там розповіли, що Сили оборони уразили вузол звʼязку російських військ в районі Новопавлівки — селище поблизу Покровська. Також захисники атакували пункт управління БпЛА поблизу села Затишок — це Шахівська громада.

У Генштабі зазначили, що втрати окупантів та масштаб завданих збитків уточнюють.

“Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, напередодні українські військові атакували ремонтний підрозділ росіян в районі тимчасово окупованого Вільного. Втрати та завдані збитки наразі уточнюють.