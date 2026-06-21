Троє людей дістали поранень через удар Росії по Словʼянську 21 червня

Наслідки російської атаки на Словʼянськ 21 червня 2026-го. Фото: Словʼянська МВА

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21 червня російські війська атакували Словʼянськ із РСЗВ. Внаслідок обстрілу поранень дістали щонайменше троє людей. Їм надали допомогу.

Про це повідомив голова Словʼянської МВА Вадим Лях.

За його даними, близько 10:20 війська країни-агресорки атакували місто з реактивної системи залпового вогню. Окупанти поцілили у спальний район.

Наразі відомо про трьох поранених жителів. Серед них — 89-річна жінка, яку госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, упродовж доби 20 червня війська країни-агресорки завдали понад 1,1 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області. Внаслідок цих атак зазнала поранень одна людина, в інших містах та селах — руйнування цивільної інфраструктури. На фронтах регіону тривають бої.