Де лінія фронту у Донецькій області на 1 березня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

В останній день лютого росіяни атакували житлові квартали та лінію фронту підконтрольної частини Донецької області понад 1,5 тисячі разів. Жертвами цих ударів стали восьмеро цивільних — троє загинули, ще пʼятеро дістали поранень. Окупанти били, зокрема по Донецькому, Дружківці, Краматорську та Добропіллю. Більше про наслідки — читайте далі.

Які міста та села обстріляли росіяни 28 лютого у Донецькій області

За минулу добу війська країни-агресорки атакували не менш як десять населених пунктів області, пишуть у поліції. Окупанти били по Добропіллю, Дружківці, Костянтинівці, Краматорську, Миколаївці, Слов’янську, Донецькому, Райгородку, Суханівці та Львівці.

Загалом росіяни обстріляли житлові квартали та лінію фронту Донеччини 1 513 разів. Руйнувань зазнали 79 цивільних об’єктів, з них 60 житлових будинків.

Так, по Костянтинівці загарбники вдарили з артилерії – загинув чоловік. У Донецькому через російські атаки загинули ще двоє цивільних.

Краматорськ війська країни-агресорки атакували чотирма дронами – двоє людей зазнали поранень. Окупанти також шкодили АЗС і об’єкт інфраструктури.

На Дружківку росіяни скинули шість бомб “КАБ-250”, а ще вдарили по місту FPV-дроном – травм дістала людина. Крім того, загарбники зруйнували пʼять приватних будинків, стільки ж одиниць транспорту та господарську споруду та .

Ще одна людина дістала поранень через обстріл Добропілля. Російські війська поцілили по місту авіабомбою “КАБ-250”.

У Львівцях БпЛА “Ланцет” вдарив по вантажному автомобілю служби експрес-доставки – є поранений, авто знищено.

Три бомби “КАБ-250” окупанти спрямували на Слов’янськ – пошкодили 37 приватних будинків та два автомобілі. Суханівка зазнала обстрілу з РСЗВ “Смерч”, окупанти пошкодили 17 приватних будинків, магазин, три цивільних авто.

У Миколаївці загарбники понівечили об’єкт інфраструктури, а у Райгородку – приватний будинок.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 249 людей, серед яких 84 дитини.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку російські війська атакували шість разів, повідомили у Генштабі ЗСУ. Окупанти намагалися просунутися в бік Новоєгорівки, Ставків, Лимана та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку українські оборонці відбили сім спроб окупантів просунутися у сторону Рай-Олександрівки та в районах Ямполя, Різниківки, Закітного й Дронівки.

На Краматорському напрямку росіяни наступальних дій не проводили. Водночас на Костянтинівському напрямку загарбники сім разів атакували поблизу Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки та в бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 25 наступів у районах Торецького, Нового Шахового, Родинського, Мирнограда, Покровська, Удачного, Котлиного, Молодецького, Філії та у бік Новоолександрівки, Гришиного й Новопідгороднього.

На Олександрівському напрямку окупанти сім разів атакували українські позиції в районах Січневого, Калинівського та Тернового.

