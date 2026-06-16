Росіяни вдарили по Словʼянську 16 червня: є загиблі та поранені

Наслідки російських атак на Словʼянськ 16 червня. Фото: Словʼянська МВА

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16 червня війська країни-агресорки масовано атакували один з районів Словʼянська. Внаслідок атак загинули троє людей, ще шестеро дістали поранень — попередня кількість жертв. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Словʼянської МВА Вадим Лях.

За його даними, ввечері 16 червня війська країни-агресорки атакували Словʼянськ з реактивної системи залпового вогню та авіабомбою “ФАБ-250”. У місті фіксують руйнування понад 70 домівок.

Наразі відомо, що через обстріли загинули троє людей — дві жінки та чоловік. Ще шестеро цивільних дістали поранень. Їм надають допомогу.

Нагадаємо, упродовж 16 червня війська країни-агресорки двічі атакували Словʼянську громаду. Через один з ударів дістав поранень місцевий житель.

Також за 15 червня поліція зафіксувала 1 198 атак по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Попередньо, обійшлося без загибелі та поранення цивільних мешканців, проте у регіоні фіксують нові руйнування. Ситуація на фронті водночас залишалась активною: російські військові проводили атаки на більшості напрямків фронту.