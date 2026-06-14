Де лінія фронту у Донецькій області на 14 червня 2026 року: зведення ЗСУ, ОВА та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області за 13 червня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Понад 1,2 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області завдали російські війська упродовж минулої доби. Через ці атаки загинули троє людей, ще девʼятеро дістали поранень. Найбільшу кількість жертв фіксували у Словʼянську — там окупанти поцілили авіабомбами.

Які міста та села обстріляла Росія на Донеччині за 13 червня

Під вогнем військ країни-агресорки минулої доби були девʼять населених пунктів Донецької області, повідомили у поліції. Окупанти били по Білозерському, Дружківці, Краматорську, Слов’янську, Новодонецькому, Іверському, Курициному, Маяках та Новоіверському.

Загалом росіяни атакували житлові квартали та лінію фронту підконтрольної уряду України частини регіону 1 256 разів. Руйнувань зазнали 67 цивільних об’єктів, з них 36 житлових будинків.

Так, на Слов’янськ загарбники спрямували три бомби “КАБ-250”, БпЛА “Молнія-2” та артилерію – загинули троє людей, ще восьмеро зазнали травм. Серед них була дитина. У місті фіксували руйнування 24 багатоповерхівок, закладу освіти та п’яти цивільних авто.

По Дружківці росіяни вдарили п’ятьма FPV-дронами та авіабомбою – поранили мирного жителя. У місті зазнали руйнувань зазнали три багатоповерхівки та стільки ж приватних будинків.

Краматорськ окупанти атакували сімома FPV-дронами та двома БпЛА “Молнія-2” – пошкодили три багатоповерхівки, два магазини та вісім автомобілів.

Внаслідок російських ударів у Білозерському руйнувань зазнали приватний будинок, пʼять гаражів, об’єкт інфраструктури, у Новодонецькому – багатоквартирний будинок, а у Маяках та Іверському – приватні оселі.

Як уточнили в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту евакуювали ще 587 людей, у тому числі 59 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку російські війська сімнадцять разів намагалися вклинитися в українську оборону, пишуть в Генштабі ЗСУ. Зокрема, в районі Нового Миру, Дробишевого, Лимана, Діброви, Торського, Озерного та в бік Шийківки, Новоєгорівки й Надії.

На Слов’янському напрямку противник штурмував чотирнадцять разів у районі Закітного та в бік населених пунктів Миколаївка, Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. Однак на Костянтинівському напрямку вони чотирнадцять разів атакували поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 39 штурмових дій агресора в районах Василівки, Родинського, Шевченка, Новопідгородного, Покровська, Гришиного, Котлиного, Удачного, Новопавлівки та в бік Білицького, Дорожнього, Ганнівки, Нового Шахового, Кучеревого Яру, Сергіївки.

Нагадаємо, станом на середину червня 2026 року ситуація у Костянтинівці залишається складною для українських оборонців. У місто змогли просочитися близько 130 окупантів. Втім, оточення міста немає. Розповідаємо, якою є ситуація у місті зі слів бригадного генерала.