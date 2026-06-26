Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Цьогоріч у Словʼянській громаді провели щонайменше 21 закупівлю на ремонт будинків, що постраждали від обстрілів. Частина з них стосувалася однакових адрес, але мала різну ціну. Журналісти Вільного Радіо проаналізували, де погодили роботи, у яку ж суму вони стали місцевому бюджету і хто саме їх виконує.
Зауважимо, що до уваги бралися лише закупівлі, що містять вказівку на ліквідацію наслідків обстрілів збройної агресії Росії в назві лоту й стосуються виключно проведення ремонтів — про технічну оцінку кошторисів або нагляди за роботами не йдеться. Кількість закупівель, а також обсяг і ціна робіт за ними актуальна на 26 червня 2026 року.
Зауважимо, що до уваги бралися лише закупівлі, що містять вказівку на ліквідацію наслідків обстрілів збройної агресії Росії в назві лоту й стосуються виключно проведення ремонтів — про технічну оцінку кошторисів або нагляди за роботами не йдеться. Кількість закупівель, а також обсяг і ціна робіт за ними актуальна на 26 червня 2026 року.
Впродовж 2026 року управління ЖКГ Словʼянської міської військової адміністрації прозвітувало про проведення 17 закупівель на ремонт пошкоджених обстрілами будівель.
Більшість із них стосувалася усунення аварій у житлових будинках. Там мали забити вікна OSB-плитами, улаштувати покрівлі азбоцементними листами й накрити дахи брезентом — види й обсяг робіт обирали відповідно до пошкоджень. Переважно оселі ремонтували у Словʼянську, проте роботи замовляли й у наближеному до міста селищі Мирне.
Вказані витрати не включають державних витрат на ремонт пошкодженого житла у Словʼянській громаді, це окрема програма. Тож сумарні вкладення з бюджетів усіх рівнів — більші. Додатково з ситуативним ремонтом також допомагають благодійні організації — видають плівку або OSB-плити напряму на місцях обстрілів.
Загалом на усунення аварій у житловому фонді уклали 13 договорів. У кожному з них було від 11 до 72 адрес, але деякі повторювалися в різних закупівлях. Імовірно, ці оселі страждали від обстрілів кілька разів. Одноквартирних будинків стосувалися сім закупівель, а багатоквартирних — шість. Загалом такі ремонти обійшлися місцевому бюджету у близько 2,2 млн грн. Переглянути адреси, за якими їх замовляли, можна, натиснувши на кнопки нижче:
Також управління ЖКГ чотири рази окремо замовляло ремонт покрівель пошкоджених багатоквартирних будинків — усі в Словʼянську. Їхня вартість складала від 123 тис. грн до понад 1,4 млн. грн за дах. Така різниця пояснюється складністю робіт. В одній половині випадків управління замовляло лише поточний ремонт частини покрівлі, а в іншій — капітальний ремонт усієї площі подекуди з кількома шарами захисту. Загалом на це виділили понад 2,2 млн грн для будинків за 4 адресами:
Усі закупівлі на ремонт пошкоджених будинків мають допорогову вартість, тобто вартість, нижче якої можна купувати товари, послуги чи роботи без відкритих торгів. Тож в управлінні ЖКГ Словʼянської міської військової адміністрації всі підряди віддали напряму — 15 своєму ж комунальному підприємству “Благоустрій” і два ФОПу Олександру Будюхіну.
Утім, у 2026 році “Благоустрій” теж купував послуги з ремонту будинків. Це робили чотири рази й для тих самих адрес, які йому доручало відремонтувати управління. Водночас підприємство укладало договори з ідентичним обсягом робіт із ФОПами — Сергієм Бушиним і вже згаданим Олександром Будюхіним. Тобто фактично ці ремонти проводили за принципом субпідряду — КП відповідає, а ФОПи виконують роботу.
“Самостійно виконати одночасний ремонт десятків обʼєктів силами підприємства фізично неможливо. Відповідно до статті 838 Цивільного кодексу України та Постанови КМУ №1178, генпідрядник має законне право залучати субпідрядні організації, залишаючись відповідальним за кінцевий результат. Залучення ФОП Бушина С.В. та ФОП Будюхіна О.Г. було вимушеним кроком для уникнення техногенної катастрофи (замерзання систем опалення взимку та затоплення верхніх поверхів під час весняних дощів)”, — пояснили журналістам Вільного Радіо рішення залучити до роботи “додаткові руки” в “Благоустрої”.
За ремонт цих будинків від управління ЖКГ комунальне підприємство переважно отримало більше коштів, ніж сплатило ФОПам із власних. Утім, різниця в ціні не свідчить про порушення. Усе пояснюється різницею в оподаткуванні. “Благоустрій” є платником ПДВ, що складає 20% від вартості робіт. Хоч він і залучив до робіт субпідрядників, зобовʼязання сплатити податок у нього лишилося. Водночас ФОПи сплачують лише 5% єдиного податку. Тому у договорах із управлінням сума ПДВ врахована, а з ФОПами — ні.
“Це не свідчить про економію чи нецільове використання коштів. Усі бюджетні кошти, виділені Управлінням ЖКГ Словʼянської МВА, були використані строго за цільовим призначенням. Усі ремонтні роботи на вказаних у запиті обʼєктах виконані у повному обсязі, належної якості, прийняті замовником та оплачені. Жодної гривні бюджетних коштів не було виведено, зекономлено чи витрачено не за призначенням”, — запевняють в “Благоустрої”.
Найчастіше в якості субпідрядника КП “Благоустрій” залучав до робіт ФОПа Олександра Будюхіна, із яким також співпрацювало управління ЖКГ Словʼянської МВА. За даними аналітичної системи YouControl, чоловік зареєструвався підприємцем у квітні 2017 року в Словʼянську. Його основним видом економічної діяльності є надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування, та й загалом у переліку можна знайти не один КВЕД, повʼязаний із рослинництвом. Утім, покрівельні роботи, як класифікували всі згадані ремонти, там теж є.
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Олександр Будюхін бере участь у державних закупівлях із 2018 року. Цього року він отримав сім підрядів на понад 2,6 млн грн — усі від словʼянських установ чи того ж “Благоустрою”. Утім, раніше підприємець також співпрацював із закладами й комунальними підприємствами семи інших громад регіону, установами Донецької облради, регіональними філіями держустанов і Укрпоштою.
Інший ФОП, який отримав один підряд з усіх проаналізованих закупівель, — Сергій Бушин — теж зареєстрований у Словʼянську. За даними системи YouControl, підприємцем чоловік став 27 років тому. В основному він займається іншими будівельно-монтажними роботами. Загалом більшість його видів діяльності так чи інакше повʼязана з будівництвом, проте серед них також є торгівля, обслуговування автомобілів і ландшафтні послуги.
Згідно із YouControl, уперше в державних закупівлях Сергій Бушин узяв участь у 2019 році. Загалом список замовників, із якими він співпрацював, схожий із переліком Олександра Будюхіна. Цьогоріч підприємець отримав лише два підряди на майже 113 тис. грн від КП “Благоустрій” і відділу культури Словʼянської МВА.
Раніше журналісти Вільного Радіо проаналізували цьогорічні закупівлі на ремонт дахів пошкоджених будинків у Краматорську. Є ризик, що майже всі підрядники, що виконують роботи, можуть бути повʼязані між собою. Та більшість із них свій звʼязок не прокоментувала.