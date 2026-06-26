Пошкоджений будинок у Словʼянську, листопад 2022 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Цьогоріч у Словʼянській громаді провели щонайменше 21 закупівлю на ремонт будинків, що постраждали від обстрілів. Частина з них стосувалася однакових адрес, але мала різну ціну. Журналісти Вільного Радіо проаналізували, де погодили роботи, у яку ж суму вони стали місцевому бюджету і хто саме їх виконує.

Відповідні закупівлі журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro. Усі дані за ними ми зберегли в таблиці, із якою ви можете ознайомитися за посиланням Зауважимо, що до уваги бралися лише закупівлі, що містять вказівку на ліквідацію наслідків обстрілів збройної агресії Росії в назві лоту й стосуються виключно проведення ремонтів — про технічну оцінку кошторисів або нагляди за роботами не йдеться. Кількість закупівель, а також обсяг і ціна робіт за ними актуальна на 26 червня 2026 року.

Де й за скільки ремонтують будинки у Словʼянській громаді

Впродовж 2026 року управління ЖКГ Словʼянської міської військової адміністрації прозвітувало про проведення 17 закупівель на ремонт пошкоджених обстрілами будівель.

Більшість із них стосувалася усунення аварій у житлових будинках. Там мали забити вікна OSB-плитами, улаштувати покрівлі азбоцементними листами й накрити дахи брезентом — види й обсяг робіт обирали відповідно до пошкоджень. Переважно оселі ремонтували у Словʼянську, проте роботи замовляли й у наближеному до міста селищі Мирне.

Для довідки: Вказані витрати не включають державних витрат на ремонт пошкодженого житла у Словʼянській громаді, це окрема програма. Тож сумарні вкладення з бюджетів усіх рівнів — більші. Додатково з ситуативним ремонтом також допомагають благодійні організації — видають плівку або OSB-плити напряму на місцях обстрілів.

Загалом на усунення аварій у житловому фонді уклали 13 договорів. У кожному з них було від 11 до 72 адрес, але деякі повторювалися в різних закупівлях. Імовірно, ці оселі страждали від обстрілів кілька разів. Одноквартирних будинків стосувалися сім закупівель, а багатоквартирних — шість. Загалом такі ремонти обійшлися місцевому бюджету у близько 2,2 млн грн. Переглянути адреси, за якими їх замовляли, можна, натиснувши на кнопки нижче:

Перелік адрес у Словʼянську вʼїзд Скіфський, будинок 7;

вулиця 5 Липня, будинки 18, 18а;

вулиця 95 Бригади, будинки 22, 28;

вулиця Аеродромна, будинки 28, 31, 32а, 39, 60;

вулиця Анатолія Свиридюка, будинки 3, 5, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 26;

вулиця Банківська, будинки 6, 9, 10, 10/2, 10/8, 10/10, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 60, 62, 71, 73, 75, 77, 89;

вулиця Барвінківська, будинок 29;

вулиця Батюка, будинки 6, 14, 44, 46, 54, 56, 58, 60, 64;

вулиця Богдана Ступки, будинок 11;

вулиця Бульварна, будинки 2а, 8, 10, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 42, 45, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 78;

вулиця Бучанська, будинок 3/1;

вулиця Валківська, будинки 1, 1а, 3, 5, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 84, 85, 87, 89, 93;

вулиця Василівська, будинки 23, 62;

вулиця Вербова, будинки 10, 29, 34, 42, 44;

вулиця Вереснева, будинки 4а, 4б, 11;

вулиця Вокзальна, будинки 3, 7, 13, 17, 21, 25, 26, 28, 35, 38, 43, 47, 49;

вулиця Володимира Івасюка, будинки 96, 102;

вулиця Волонтерів, будинки 47, 51, 65, 71, 73, 75, 77, 82, 94, 96, 98;

вулиця Вчительська, будинки 2, 19, 21/1, 26/1, 27, 30, 60;

вулиця Геннадія Тимофєєва, будинок 28;

вулиця Героїв Праці, будинки 19, 21;

вулиця Горова, будинки 8, 10, 56, 57, 58а, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 71;

вулиця Григорія Данилевського, будинки 133, 141/2, 147, 148, 149, 152, 154а, 156, 156а, 156б, 160;

вулиця Данила Галицького, будинки 66, 68, 120, 137;

вулиця Дарвіна, будинок 19;

вулиця Демократична, будинки 4, 5, 7, 12, 29, 32, 34, 40;

вулиця Дмитра Павличка, будинки 20; 38, 41;

вулиця Дмитра Яворницького, будинок 7;

вулиця Донбасенерго, будинки 27, 29;

вулиця Єдності, будинки 8, 10, 12, 25;

вулиця Захисників України, будинки 2, 16/16а, 21;

вулиця Індустріальна, будинок 7;

вулиця Кавказька, будинки 20, 22;

вулиця Каштанова, будинки 2, 6;

вулиця Квітуча, будинки 1, 1а, 6а, 12а, 21, 23, 24, 39;

вулиця Колонтаївська, будинки 3, 4, 6, 23, 23а, 25, 27;

вулиця Корольова, будинки 13, 15, 17, 20, 28;

вулиця Купецька, будинок 3а;

вулиця Лизенко, будинки 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 35, 39;

вулиця Лідиці, будинки 6, 11, 13, 15;

вулиця Локомотивна, будинок 3;

вулиця Маломіська, будинки 3, 5;

вулиця Мартиненка, будинки 15, 56, 60;

вулиця Миколи Богуна, будинок 126;

вулиця Миру, будинки 83, 87, 93, 96, 98;

вулиця Мистецька, будинок 36;

вулиця Михайла Драгоманова, будинки 3, 4, 5, 7, 8, 12, 12а, 14а, 16а, 24, 72;

вулиця Мстислава Ростроповича, будинки 4, 6, 72;

вулиця Народна, будинки 18, 22, 25;

вулиця Національної Гвардії, будинки 8, 16, 20;

вулиця Новоселівська, будинок 33;

вулиця Новосодівська, будинок 15;

вулиця Олеся Гончара, будинки 24, 26, 28, 33, 38, 39;

вулиця Олімпійська, будинки 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15;

вулиця Подільська, будинок 14;

вулиця Полярна, будинки 88, 96;

вулиця Поштова, будинки 24а, 31, 42, 44;

вулиця Райгородоцька, будинки 3/1, 5, 9, 14, 18, 19, 21, 22;

вулиця Рапно-Набережна, будинки 1а, 2, 8, 11, 12;

вулиця Роксолани, будинки 23, 52;

вулиця Санаторна, будинки 4, 5, 6, 13, 24;

вулиця Світлодарська, будинки 6, 7, 8а, 11а, 14, 15, 17, 17а, 19, 30, 37, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58;

вулиця Свободи, будинки 31, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 45, 47;

вулиця Святогірська, будинки 4, 7;

вулиця Сергіївська, будинок 47;

вулиця Сергія Параджанова, будинок 24;

вулиця Скіфська, будинок 8;

вулиця Слобожанська, будинки 9, 18, 20, 24, 28, 44;

вулиця Соловʼїна, будинки 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 22;

вулиця Срібна, будинки 23, 24;

вулиця Степана Коршуна, будинки 3, 5а, 9, 11, 13;

вулиця Тениста, будинки 52, 54, 56;

вулиця Тиха, будинок 2;

вулиця Торгова, будинки 44, 89;

вулиця Торська, будинки 4, 13, 24, 24а, 29, 34, 46, 46а, 50, 52, 57, 59, 61, 65, 67;

вулиця Транспортна, будинки 14, 16, 21, 22, 23, 26, 28;

вулиця Українських Воїнів, будинки 78, 85, 98;

вулиця Українських Десантників, будинок 9;

вулиця Університетська, будинок 48;

вулиця Урожайна, будинки 1а, 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15;

вулиця Фермерська, будинки 34, 38;

вулиця Фіалкова, будинки 15, 44, 47, 51, 53;

вулиця Фортечна, будинки 6, 8, 9;

вулиця Центральна, будинки 22, 23, 24, 27, 40, 43;

вулиця Цілинна, будинок 8;

вулиця Червоної калини, будинок 42;

вулиця Шевченка, будинок 5;

вулиця Шнурківська, будинки 22, 23, 24, 26, 30, 32, 80;

вулиця Шовковична, будинок 29;

вулиця Щаслива, будинки 12, 95, 99, 100, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 114, 115, 122, 123;

вулиця Юрія Богатікова, будинки 14, 16, 17;

вулиця Янтарна, будинки 7, 51, 53, 54, 55;

вулиця Ярославська, будинок 46;

вулиця Ясна, будинки 15, 21, 25;

провулок Батюка, будинки 2, 4;

провулок Василя Симоненка, будинки 33, 35, 37, 39;

провулок Виноградний, будинок 7;

провулок Волонтерів, будинок 77;

провулок Горовий, будинки 42, 54, 56, 57, 58, 59, 61;

провулок Демократичний, будинки 5, 7, 16, 22;

провулок Дмитра Павличка, 30, 41;

провулок Історичний, будинок 4;

провулок Кавказький, будинки 12а, 21;

провулок Макаренка, будинки 6, 8;

провулок Маломіський, будинок 3;

провулок Мистецький, будинок 55;

провулок Михайла Драгоманова, будинки 3, 6А, 10;

провулок Озерний, будинки 4, 6;

провулок Олексія Яковлева, будинки 4, 6;

провулок Парковий, будинки 3, 4, 5, 7;

провулок Польовий, будинок 33;

провулок Полярний, будинки 3, 6, 9, 25;

провулок Скіфський, будинки 3, 7, 8, 9, 13, 16, 18;

провулок Слобожанський, будинки 16, 18;

провулок Словʼянський, будинки 9, 10, 14, 16, 22, 110;

провулок Соляний, будинки 1, 2, 3;

провулок Степана Васильченка, будинки 1, 6, 10;

провулок Університетський, будинки 8, 10;

провулок Червоної Калини, будинки 38, 40, 42, 44.

Перелік адрес у Мирному вулиця Громова, будинки 11, 13;

вулиця Конотопська, будинки 4, 6;

вулиця Ювілейна, будинок 25.

Також управління ЖКГ чотири рази окремо замовляло ремонт покрівель пошкоджених багатоквартирних будинків — усі в Словʼянську. Їхня вартість складала від 123 тис. грн до понад 1,4 млн. грн за дах. Така різниця пояснюється складністю робіт. В одній половині випадків управління замовляло лише поточний ремонт частини покрівлі, а в іншій — капітальний ремонт усієї площі подекуди з кількома шарами захисту. Загалом на це виділили понад 2,2 млн грн для будинків за 4 адресами:

вулиця Корольова, будинок 22;

вулиця Леоніда Каденюка, будинки 2 та 4;

вулиця Полікарпа Марапульця, будинок 26.

Чому деякі закупівлі щодо ліквідації наслідків обстрілів у будинках повторюються

Усі закупівлі на ремонт пошкоджених будинків мають допорогову вартість, тобто вартість, нижче якої можна купувати товари, послуги чи роботи без відкритих торгів. Тож в управлінні ЖКГ Словʼянської міської військової адміністрації всі підряди віддали напряму — 15 своєму ж комунальному підприємству “Благоустрій” і два ФОПу Олександру Будюхіну.

Утім, у 2026 році “Благоустрій” теж купував послуги з ремонту будинків. Це робили чотири рази й для тих самих адрес, які йому доручало відремонтувати управління. Водночас підприємство укладало договори з ідентичним обсягом робіт із ФОПами — Сергієм Бушиним і вже згаданим Олександром Будюхіним. Тобто фактично ці ремонти проводили за принципом субпідряду — КП відповідає, а ФОПи виконують роботу.

“Самостійно виконати одночасний ремонт десятків обʼєктів силами підприємства фізично неможливо. Відповідно до статті 838 Цивільного кодексу України та Постанови КМУ №1178, генпідрядник має законне право залучати субпідрядні організації, залишаючись відповідальним за кінцевий результат. Залучення ФОП Бушина С.В. та ФОП Будюхіна О.Г. було вимушеним кроком для уникнення техногенної катастрофи (замерзання систем опалення взимку та затоплення верхніх поверхів під час весняних дощів)”, — пояснили журналістам Вільного Радіо рішення залучити до роботи “додаткові руки” в “Благоустрої”.

За ремонт цих будинків від управління ЖКГ комунальне підприємство переважно отримало більше коштів, ніж сплатило ФОПам із власних. Утім, різниця в ціні не свідчить про порушення. Усе пояснюється різницею в оподаткуванні. “Благоустрій” є платником ПДВ, що складає 20% від вартості робіт. Хоч він і залучив до робіт субпідрядників, зобовʼязання сплатити податок у нього лишилося. Водночас ФОПи сплачують лише 5% єдиного податку. Тому у договорах із управлінням сума ПДВ врахована, а з ФОПами — ні.

“Це не свідчить про економію чи нецільове використання коштів. Усі бюджетні кошти, виділені Управлінням ЖКГ Словʼянської МВА, були використані строго за цільовим призначенням. Усі ремонтні роботи на вказаних у запиті обʼєктах виконані у повному обсязі, належної якості, прийняті замовником та оплачені. Жодної гривні бюджетних коштів не було виведено, зекономлено чи витрачено не за призначенням”, — запевняють в “Благоустрої”.

Що відомо про ФОПів, яким доручали ремонти

Найчастіше в якості субпідрядника КП “Благоустрій” залучав до робіт ФОПа Олександра Будюхіна, із яким також співпрацювало управління ЖКГ Словʼянської МВА. За даними аналітичної системи YouControl, чоловік зареєструвався підприємцем у квітні 2017 року в Словʼянську. Його основним видом економічної діяльності є надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування, та й загалом у переліку можна знайти не один КВЕД, повʼязаний із рослинництвом. Утім, покрівельні роботи, як класифікували всі згадані ремонти, там теж є.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Олександр Будюхін бере участь у державних закупівлях із 2018 року. Цього року він отримав сім підрядів на понад 2,6 млн грн — усі від словʼянських установ чи того ж “Благоустрою”. Утім, раніше підприємець також співпрацював із закладами й комунальними підприємствами семи інших громад регіону, установами Донецької облради, регіональними філіями держустанов і Укрпоштою.

Інший ФОП, який отримав один підряд з усіх проаналізованих закупівель, — Сергій Бушин — теж зареєстрований у Словʼянську. За даними системи YouControl, підприємцем чоловік став 27 років тому. В основному він займається іншими будівельно-монтажними роботами. Загалом більшість його видів діяльності так чи інакше повʼязана з будівництвом, проте серед них також є торгівля, обслуговування автомобілів і ландшафтні послуги.

Згідно із YouControl, уперше в державних закупівлях Сергій Бушин узяв участь у 2019 році. Загалом список замовників, із якими він співпрацював, схожий із переліком Олександра Будюхіна. Цьогоріч підприємець отримав лише два підряди на майже 113 тис. грн від КП “Благоустрій” і відділу культури Словʼянської МВА.

Раніше журналісти Вільного Радіо проаналізували цьогорічні закупівлі на ремонт дахів пошкоджених будинків у Краматорську. Є ризик, що майже всі підрядники, що виконують роботи, можуть бути повʼязані між собою. Та більшість із них свій звʼязок не прокоментувала.