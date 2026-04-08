Пошкоджене житло в Словʼянську, травень 2022 року. Фото: Вільне Радіо

Протягом минулого місяця в громаді затвердили 362 рішення комісії з обстеження нерухомого майна. У результаті виплати погодили за 338 заявами. За ними мають виплатити понад 68,3 млн грн компенсацій.

Кількість затверджених рішень і суми компенсацій журналісти Вільного Радіо розрахували за розпорядженнями начальника Словʼянської МВА.

Найбільше рішень у березні затвердили стосовно компенсацій на відновлення пошкодженого майна. Їх погодили за 319 заявами загалом на понад 37,1 млн грн. Найменша сума компенсації за ними складає близько 2600 грн, а найбільша — понад 499,3 тис. грн. Водночас за 12 заявами у виплатах відмовили.

Набагато менше рішень стосувалися компенсацій за знищене майно. Загалом у березні затвердили 19 з них на понад 31,2 млн грн. Розмір найменшої виплати за ними — близько 811 тис. грн. Сума ж найбільшої компенсації склала близько 5,4 млн грн. Та щонайменше за кожною третьою заявою у виплатах відмовляли. Загалом таких було 12.

Раніше ми розповідали, що ВПО з Донеччини купили вже щонайменше 10 700 квартир та будинків замість зруйнованих. Загалом у 2023-2025 роках за програмою “єВідновлення” на компенсації за зруйноване житло для вихідців з області спрямували понад 15 млрд грн з бюджету країни.