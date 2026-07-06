Локації росіян у Покровську та Новоолександрівці, по яких били дронами FP-2. Фото: з відео 7 корпусу ДШВ

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Бійці 7 корпусу десантно-штурмових військ отримали на озброєння дрони українського виробництва FP-2. Захисники вже атакували цими безпілотниками склади окупантів у Покровську. Інші цілі — у Новоолександрівці.

Про це повідомили на сторінці корпусу.

Там розповіли, що першими у Десантно-штурмових військах прийняли на озброєння новітні ударні комплекси-камікадзе FP-2. Бійці корпусу вже розпочали серію “нальотів” по ключових вузлах окупантів на Покровському напрямку.

Серед перших результатів — ураження у житловій забудові мікрорайону “Лазурний”, що на півдні Покровська. Там українські захисники знищили передові склади БпЛА, паливо-мастильних матеріалів та боєкомплекту загарбників. Також оператори завдали уражень Новоолександрівці — це за 25 кілометрів на схід від Покровська. Там ліквідували пункт тимчасової дислокації російських армійців та логістичний склад.

Для довідки: Ударні безпілотники FP-2 розробила та виготовляє українська компанія Fire Point. Цей дрон може бити по цілях на відстані до 200 кілометрів та має максимальне корисне навантаження 105 кілограмів. Окрім цього, він здатний розвивати швидкість до 205 кілометрів на годину. FP-2 призначений для ураження наземних статичних і рухомих цілей.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня Сили оборони атакували автомобільний міст через річку Малий Кальчик в районі Гранітного. Він є частиною дороги із тимчасово окупованого Маріуполя до Донецька.