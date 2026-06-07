У Черкаській громаді зʼявився уповноважений з питань безбар’єрності: хто та за що відповідатиме

Безбарʼєрність. Ілюстративне фото: Pixabay

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Влада Черкаського призначила уповноваженого з питань безбарʼєрності у громаді — ним став заступник голови ВА Роман Романюк. Розповідаємо, що входитиме до обовʼязків посадовця.

Про призначення журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Черкаської СВА.

Питаннями безбарʼєрності у громаді займатиметься заступник очільника Черкаської селищної військової адміністрації Роман Романюк. Його визначили уповноваженим на початку червня 2026-го.

За документом, посадовцю доручили низку завдань:

координувати реалізацію державної політики у сфері створення безбар’єрного простору на місцевому рівні;

забезпечити міжвідомчу взаємодію органів влади, місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості з питань безбар’єрності;

інтегрувати принципи безбар’єрності у всі напрями політики та місцеві програми розвитку;

формувати та супроводжувати плани заходів із реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні;

проводити моніторинг стану безбар’єрності об’єктів фізичного оточення та послуг;

координувати створення доступного середовища (інфраструктури, транспорту, публічних просторів і послуг);

забезпечити доступності інформації та комунікації, включаючи впровадження стандартів доступності;

сприяти цифровій доступності та впровадженню принципу “доступність за замовчуванням”;

залучати громадськість та вразливі групи до формування і реалізації політики безбар’єрності;

забезпечити збір даних, оцінки ефективності на території Черкаської громади та відповідне звітування у сфері безбар’єрності Донецькій ОГА.

Нагадаємо, протягом останнього місяця Черкаська громада стала частіше потрапляти під удари росіян. Через це жителі почали звертатися по евакуацію, але багато хто відкладає виїзд. Попри обстріли, суттєвих проблем із продуктами, ліками і комунальними послугами там немає.