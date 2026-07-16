У деяких населених пунктах Новодонецької громади запровадили обовʼязкову евакуацію дітей

Новодонецьке. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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16 липня низка населених пунктів Новодонецької громади потрапила під обов’язкову евакуацію дітей. За даними обласної влади, звідти мають вивезти 74 неповнолітніх.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Посадовець не уточнив, про які саме населенні пункти громади йдеться, однак зазначив: звідти мають виїхати 74 дитини із 51 родини. Рішення про обовʼязкову евакуацію 16 липня погодив Координаційний штаб.

“Зволікати небезпечно. Окупант дедалі частіше застосовує КАБи та FPV-дрони по населених пунктах. Для розміщення родин уже визначено місця у Закарпатській, Полтавській, Рівненській та Кіровоградській областях. Допомогу також надає благодійний фонд “Спасемо Україну”, — написав посадовець.

Він уточнив, що поліція, рятувальники, парамедики та волонтери готові супроводити людей у дорозі. Евакуація безоплатна, а у транзитних центрах надають медичну, психологічну й гуманітарну допомогу, а ще організовують подальше розселення.

Де у Новодонецькій громаді оголошена обовʼязкова евакуація дітей

Як йдеться в оприлюдненому Донецькою ОВА документі, обовʼязкову евакуацію дітей запровадили у 16 селах, зокрема:

Весела Гора;

Катеринівка;

Криниці;

Курицине;

Куроїдівка;

Новопавлівка,

Новопетрівка;

Новосергіївка;

Новоявленка;

Новоіверське;

Самарське;

Самійлівка;

Спасько-Михайлівка;

Степанівка Федорівка;

Шевченко.

Евакуювати звідти малечу мають до 15 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, на 8 липня на підконтрольній українському уряду території Донецької області залишалися 7147 дітей, з них троє — у зоні активних бойових дій — у Миколаївці. У населених пунктах, де оголошено обов’язкову примусову евакуацію, разом з батьками чи законними представниками залишалися 270 дітей із 230 сімей.