У Дружківці закривають відділення “Нової Пошти” №3: що буде з посилками

Нова Пошта №3 у Дружківці. Фото: Google Maps

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З вівторка 9 червня у Дружківці закриють відділення “Нової Пошти” №3 — на таке рішення у компанії пішли з міркувань безпеки. До закриття оператор працюватиме тільки на видачу посилок.

Це журналістам Вільного Радіо підтвердили у службі підтримки компанії.

Там розповіли, що відділення поштового оператора №3 у Дружківці по вул. Соборна, 15 вирішили закрити. Воно не працюватиме з вівторка 9 червня — таке рішення ухвалили, ймовірно, з міркувань безпеки. Місто зазнає щоденних російських атак, а жителі продовжують виїздити.

До зазначеної дати осередок працюватиме тільки на видачу посилок.

На червень 2026-го у Дружківці, за даними служби підтримки “Нової Пошти”, залишається працювати лише відділення №1.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо зафільмували Дружківку на початку червня 2026 року. З кожним місяцем прифронтове місто стає дедалі безлюднішим — його наважуються покидати люди, які втомилися жити під постійними обстрілами та гулом російських дронів. Лінія фронту продовжує наближатися, а разом з нею більшає кількість руйнувань.